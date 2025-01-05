ЗМІ розкрили подробиці, чи зможе Велика Британія захистити себе від балістичних ракет

Протиповітряна оборона Великої Британії не готова до балістичних атак.

Про це розповіли джерела виданню The Sunday Times.

За інформацією оборонних джерел Великої Британії, кілька країн НАТО вважають її протиповітряну оборону недостатньою. Вказано, що Велика Британія не робить достатніх зусиль для захисту Європи від дальньосяжних ракетних атак.

Також зазначається, що країна не має наземних засобів ППО для захисту важливої інфраструктури від балістичних ракет. Аудит оборони, проведений урядом, підтвердив ці проблеми.

До того ж, під час Холодної війни Британія зосереджувалась на захисті від ракет з ядерними боєголовками, що знизило увагу до інших систем оборони.

Нагадаємо, між Україною та Великою Британією готується 100-річна угода.

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