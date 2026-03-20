ЗМІ: США перекидають морпіхів на Близький Схід на тлі загострення з Іраном

Американські військові / © defense.gov

США ухвалили рішення посилити свою військову присутність на Близькому Сході, відправивши додаткові підрозділи морської піхоти. Такий крок пов’язаний із загостренням ситуації навколо Ірану та зростанням загроз для американських інтересів у регіоні.

Про це пише Newsmax

За даними американських джерел, морпіхи перебуватимуть у стані підвищеної готовності та можуть бути задіяні для захисту стратегічних об’єктів, зокрема енергетичної інфраструктури, а також для реагування на можливі атаки.

У Вашингтоні наголошують, що перекидання військ має превентивний характер і спрямоване на стримування подальшої ескалації. Водночас ситуація залишається напруженою після серії атак і ударів у регіоні, які загострили протистояння між Іраном, США та їхніми союзниками.

Експерти не виключають, що подальше нарощування військової присутності може свідчити про підготовку до тривалішого протистояння або навіть розширення конфлікту, якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату.

