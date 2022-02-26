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"ЗМІ, яким керує Росія": Instagram почав ставити мітки на пропагандистських кремлівських медіа - фото

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Ця послуга доступна лише користувачам Instagram мобільної версії.

Соціальна мережа Instagram почала ставити мітки "ЗМІ, яким керує Росія" медіа, які несуть брехню та пропаганду у світ.

Такі мітки можуть побачити користувачі відомої соціальної мережі у мобільній версії. 

Серед пропагандистських ЗМІ, які мають мітки - відомі інтернет-видання та розважальні шоу:

  • РИА Новости,
  • Вечерний Ургант,
  • ТАСС.

Зазначимо:

Росія наносить удари по цивільному населенню

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