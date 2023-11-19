ЗМІ: єменські хусити захопили судно у Червоному морі, на борту можуть бути українці

В МЗС України інформацію про наших громадян на борту захопленого корабля поки не коментують.

Єменські бойовики-хусити захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі, на борту якого можуть бути українці.

Про це пишуть Jerusalem Post.

Судно частково належить Ізраїлю.

Також читайте Зеленський: Війна в Ізраїлі сповільнила постачання снарядів для наступу ЗСУ

"На борту корабля перебувають 25 членів екіпажу різних національностей, зокрема українці, болгари, філіппінці та мексиканці. На кораблі немає ізраїльтян", – повідомили у канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю.

Захоплення судна влада Ізраїлю назвала "ще одним актом іранського тероризму проти громадян вільного світу", який "створює міжнародні наслідки щодо безпеки глобальних морських шляхів".

В МЗС України інформацію про наших громадян на борту захопленого корабля поки не коментують.

Раніше хусити заявили, що атакуватимуть всі пов'язані з Ізраїлем судна, які будуть у сфері їхньої досяжності.

Нагадаємо, що підтримувані Іраном хусити контролюють північ Ємену і його узбережжя Червоного моря. Від початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом хусити намагаються атакувати Ізраїль ракетами та безпілотниками.

15 листопада ракетний есмінець ВМС США Thomas Hudner збив над Червоним морем безпілотний літальний апарат, який вилетів із Ємену у напрямку Ейлата. Раніше, 14 листопада, ізраїльська система ПРО знищила ракету, випущену з Ємену.

Читайте також: