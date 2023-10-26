ЗМІ зʼясували, чому Ізраїль відклав наземну операцію у Газі

Ізраїль на прохання США відклав початок операції до кінця цього тижня.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вирішила відкласти проведення наземної операції на території Сектора Гази до кінця поточного тижня, щоб Сполучені Штати мали більше часу на посилення ППО на Близькому Сході.

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Про це інформує The Wall Street Journal.

Джерела видання повідомили, що Сполучені Штати планують розгорнути у регіоні близько двох десятків систем ППО для захисту власних військ.

У Пентагоні вважають що американські війська на Близькому сході потребують більшого захисту, оскільки саме вони можуть стати ціллю для бойовиків під час проведення наземної операції на території Сектора Гази.

Журналісти повідомили, що Ізраїль погодився на прохання США, а також розглядає питання щодо постачання гуманітарної допомоги на території Сектора Гази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стало відомо, у якому випадку США можуть вступити у збройне протистояння між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС зміг приховати підготовку нападу на Ізраїль за допомогою дротового телефонного зв'язку.

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