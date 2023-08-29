ЗМІ заявили про "причетність" Залужного до підриву "Північних потоків": що кажуть у Шольца

У Німеччині чекають на офіційні результати розслідування від прокуратури із відповідними доказами щодо інцидентів із газопроводами.

У канцлера Німеччини Олафа Шольца назвали "спекуляцією" розслідування німецьких ЗМІ про начебто причетність головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного до підриву двох російських газопроводів "Північний потік".

Відповідну заяву зробив заступник речника Бундестагу Вольфганг Бюхнер, повідомляє Укрінформ.

25 серпня журналісти німецького видання Spiegel і телеканалу ZDF опублікували розслідування, в якому йшлося, що Залужний міг керувати спецоперацією з підриву ниток газопроводів "Північний потік".

Бюхнер відкидає такі висновки журналістів. Він наголосив, що не збирається втручатися у перебіг розслідування щодо інциденту з газопроводами.

"Я взагалі не хочу втручатися в будь-які спекуляції. Це зарано… Федеральний уряд не надає жодної інформації про всю ситуацію, поки це розслідування триває, ми не будемо втручатися", – заявив заступник речника Бундестагу.

Він також розповів, що з боку німецького уряду розслідування щодо газопроводів проводять федеральні прокурори з Карлсруе. Відповідною справою вони почали займатися від жовтня 2022 року. Федеральний прокурор Карлсруе залучив до розслідування Федеральне управління кримінальної поліції та Федеральну поліцію.

Бюхнер зазначив, що Берлін у будь-якому разі продовжить підтримку України.

На розслідування німецьких ЗМІ відреагував і речник голови МВС Німеччини Максімілліан Калль. Він сказав, що міністерка Ненсі Фезер аналогічним чином не підтримує спекуляції щодо висновків розслідування. У відомстві чекають на офіційні результати від прокуратури з відповідною базою доказів.

"За принципом верховенства права зрозуміло, що винуватці такого акту врешті-решт повинні бути притягнуті до відповідальності", – додав Калль.

Зауважимо, напередодні розслідування німецьких журналістів прокоментував міністр оборони України Олексій Резніков, який назвав їхню теорію "маячнею".

Нагадаємо, вибухи на трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" сталися 26 вересня 2022 року. Внаслідок інциденту біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік газу на чотирьох ділянках у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Президент Росії Володимир Путін назвав інцидент "актом міжнародного тероризму".

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