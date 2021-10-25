ЗМІ заявили про спробу військового перевороту в Судані: прем'єр-міністр заарештований

ЗМІ заявили про спробу військового перевороту в Судані: прем'єр-міністр заарештований

Військові заарештували прем'єра і кількох міністрів.

У Судані в понеділок, 25 жовтня, на світанку невідомі військові підрозділи заарештували кількох політичних діячів, зокрема прем'єр-міністра Абдаллу Гамдока.

Про це із посиланням на місцеві та регіональні ЗМІ повідомляє The National.

Зазначається, що серед затриманих також щонайменше чотири члени Кабінету міністрів, зокрема міністри промисловості та інформації, член правлячої суверенної ради та радник прем'єра з питань ЗМІ.

За попередніми даними, Гамдок перебуває під домашнім арештом. Водночас у столиці Судану Хартумі, за даними журналістів, повністю вимкнено мобільний зв'язок та Мережу.

Лідери продемократичного альянсу Сили свободи і змін (FCC) закликали суданців вийти на вулиці, щоб "чинити опір перевороту". Офіційних повідомлень про арешти від військових або уряду поки не надходило.

У вересні військовий переворот стався у Гвінеї, де спецназ оголосив про затримання 83-річного президента Альфи Конде.

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