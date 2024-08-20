Зміна клімату робить Близький Схід непридатним для життя: як це загрожує Європі — FP

До 2025 року в Єгипті може закінчитися вода, що стане причиною масової міграції людей до Європи.

За останні 10 місяців увага всього світу була прикута до Ізраїлю та сектору Газа. Війна, що почалася 7 жовтня 2023 року з нападу ХАМАС на Ізраїль, катастрофічна. Але конфлікт затьмарила інша криза, що охопила регіон: сильна спека і брак води.

Про це пише Foreign Policy.

У середині липня індекс спеки в Дубаї становив 62 градуси за Цельсієм. Наприкінці червня у Великій мечеті в Мецці, Саудівська Аравія, була зареєстрована температура +51,6°. Ця спека збіглася із сезоном хаджу. Коли він закінчився, загинуло понад 1300 осіб. А в Єгипті температура з травня рідко опускалася нижче +37°.

Безперервна спека цього сезону перевищила "температуру вологого термометра", за якої люди, перебуваючи під впливом протягом шести годин, не можуть охолодитися. Така ситуація призводить до хвороб, пов'язаних зі спекою, і смерті.

Світовий банк оцінює, що до 2050 року нестача води призведе до скорочення ВВП у регіоні до 14%. У звіті ЮНІСЕФ за 2021 рік ішлося, що до 2025 року в Єгипті може закінчитися вода, а річка Ніл опиниться під особливим навантаженням.

Як пише видання, спекотний регіон може дестабілізувати політику далеко за межами своїх кордонів. Люди мігрують у місця з більш низькою температурою і великою кількістю води. За даними Світового банку, до 2050 року через кліматичну кризу в Північній Африці перемістяться до 19 мільйонів осіб - приблизно 9% місцевого населення. Місцем призначення цих людей стане Європа.

Нагадаємо, у Греції б'ють на сполох через аномальну спеку – люди гинуть на вулицях.

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