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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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"Зміна на краще": чому в Польщі радіють виведенню військ США з ключового хабу допомоги Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зрадів такому заходу, адже військові США більше зусиль присвятять Польщі, тож це стане «зміною на краще».

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Зміна на краще": чому в Польщі радіють виведенню військ США з ключового хабу допомоги Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

Польський очільник Міноборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що передислокація військ США з аеропорту Ясьонка, який є ключовим хабом допомоги Україні, є позитивним сигналом саме для Польщі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Polsat News.

Як зазначив Косіняк-Камиш, оскільки тепер сили США не будуть зосереджені на допомозі України, а більше зусиль присвятять Польщі, це стане «зміною на краще».

«Статус американських військ у Польщі, хоч і не змінюється, але більше присвячений Польщі, ніж допомозі Україні, тому це зміна на краще», — сказав він.

Місія США у Жешуві могла б припинитись і американські військові повернулися би на батьківщину, вважає він.

«А так вони залишаються в Польщі», — додав Косіняк-Камиш.

Він пояснив, що йдеться про кілька сотень солдатів, які перебуватимуть у різних підрозділах у Польщі.

Косіняк-Камиш додав, що рішення про передислокацію було прийнято ще за часів адміністрації Джо Байдена.

Остаточно вона відбудеться через кілька місяців, зазначив він.

Нагадаємо, США виводять свої сили з міста-хабу допомоги Україні в Польщі, з Ясьонки — міста, що стало ключовим у підтримці України. Рішення ухвалено спільно з Польщею та НАТО.

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