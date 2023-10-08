Змінимо реальність на 50 років: Ізраїль закликав жителів Гази негайно покинути регіон

Ізраїль заявляє, що. буде завдавати ударів по об'єктах ХАМАСу скрізь.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав жителів Сектору Газа негайно покинути його, оскільки армія має намір провести військову операцію.

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Під час звернення Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ застосує "всю свою міць" для знищення потенціалу терористичного угруповання ХАМАС і заявив, що жителі Сектора Газа "негайно забиралися геть".

"Ми виграємо цю війну, але ціна буде нестерпно високою. Ми будемо боротися з ними до переможного кінця і помстимося за цей чорний день, який вони підготували для Ізраїлю і його народу", - заявив прем’єр.

Він заявив, що Ізраїль буде завдавати ударів по об'єктах ХАМАСу скрізь, перетворюючи місця, де він "ховається і діє", на "міста руїни".

Своєю чергою, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант погрожує змінити реальність у секторі Газа на 50 років уперед.

"Вони (терористи – ред.) не робили різниці між жінками, дітьми та літніми людьми, вони завдали шкоди всім. Скоро [ХАМАС] зрозуміє, що припустився серйозної помилки, і заплатить за неї… Ми змінимо реальність у Газі на 50 років вперед", - сказав Галлант у відеозверненні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден виступив із коментарем з приводу атаки палестинського угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю із Сектора Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що 7 жовтня бойовики палестинського угруповання ХАМАС із сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами.

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