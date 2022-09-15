Змінив думку: Папа Римський назвав постачання зброї Україні "морально прийнятним"

Понтифік навів принципи "справедливої ​​війни", які дозволяють пропорційне використання смертоносної зброї для самозахисту від країни-агресора.

Папа Римський Франциск заявив, що "морально прийнятно" постачати Україні зброю, аби вона могла захистити себе від російської агресії.

Про це він сказав у розмові з журналістами на борту літака під час повернення з триденної поїздки до Казахстану, повідомляє Reuters.

"Це політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно приймається в умовах моралі", – сказав Франциск.

Понтифік навів принципи "справедливої ​​війни", які дозволяють пропорційне використання смертоносної зброї для самозахисту від країни-агресора.

"Самооборона – це не тільки закон, але й прояв любові до Батьківщини. Хто не захищає себе, хто щось не захищає, той її (Батьківщину. – Ред.) не любить", – пояснив Папа.

Пояснюючи різницю між моральним і аморальним постачанням зброї іншій країні, Франциск сказав:

"Аморальним може бути намір є спровокувати нову війну або продати зброю, яка (країні) більше не потрібна. Мотивація – це те, що значною мірою визначає моральність цієї дії", – сказав він.

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Франциск також закликав Київ бути відкритим до можливого діалогу.

Зазначимо, що ця думка Папи про постачання зброї Україні значно відрізняється від озвученої ним позиції раніше. У травні Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні .

"Я не можу відповісти, я дуже далекий, на питання, чи правильно постачати (зброю, – ред.) українцям. Зрозуміло, що на цій землі випробовують зброю", – говорив він.

Раніше Папа Римський закликав не виправдовувати війну релігією, натякаючи на патріарха РПЦ Кирила.

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