Зміни для біженців у Польщі: хто з українців втратить право на безкоштовну медицину

Польський уряд продовжує поетапну адаптацію законодавства щодо перебування українських біженців. З 5 березня 2026 року набувають чинності нові правила надання медичних послуг, які суттєво обмежать доступ до безкоштовної системи охорони здоров’я для громадян України зі статусом UKR.

Про це пише «in Poland».

Відповідно до оновлених норм, доступ до безкоштовної медицини, який раніше гарантувався спецзаконом від початку повномасштабного вторгнення, буде скасовано для широкого загалу.

Відтепер більшість українців зможуть отримати первинну медичну допомогу, консультації профільних спеціалістів чи стаціонарне лікування виключно за умови сплати регулярних внесків на медичне страхування.

Хто збереже право на безкоштовну допомогу

Польська влада визначила чіткий перелік вразливих категорій громадян України, для яких медичні послуги залишаться безоплатними без виконання додаткових умов. До цього списку увійшли:

діти та підлітки;

вагітні жінки та жінки у післяпологовому періоді;

повнолітні особи, які постраждали від катувань або зґвалтування;

особи, які мають офіційну довідку про проживання в колективних закладах розміщення.

Попри збереження пільг для окремих груп, загальний пакет доступних медичних послуг зазнає скорочень. Зокрема, з переліку безкоштовних процедур для українців буде повністю виключено лікування безпліддя та операції з видалення катаракти.

Представники польської системи охорони здоров’я пояснюють такі кроки необхідністю врегулювання навантаження на медичну інфраструктуру.

«Доступ до повного спектру медичних послуг відтепер вимагає наявності відповідної форми медичного страхування — обов’язкового чи добровільного. Це логічний крок для стабілізації роботи Національного фонду охорони здоров’я та забезпечення рівних умов для всіх платників податків», — наголошують у Національному фонді охорони здоров’я Польщі (NFZ).

Варто зазначити, що нинішні нововведення є продовженням політики польського уряду щодо поступового згортання широких пільг. Попередній етап обмежень відбувся 30 вересня 2025 року. Тоді повнолітні українці без медичного страхування втратили право на відшкодування витрат на лікарські засоби та безкоштовне стоматологічне лікування.

Однак до березня поточного року вони все ще мали базовий доступ до амбулаторної та стаціонарної допомоги. З 5 березня ця перехідна норма остаточно припиняє свою дію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд Польщі розробив законопроєкт, який передбачає поступове скасування ключових положень спеціального закону про підтримку громадян України.