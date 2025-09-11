Зміни для біженців у Польщі: що потрібно знати українцям про нові вимоги

Польща / © Associated Press

Польща запроваджує низку нововведень до прав перебування та соціального забезпечення українських біженців.

Серед основних змін — скорочення соціальних виплат, медичних послуг та нові вимоги до водіїв.

Що варто знати українцям у Польщі — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зміна надання соцдопомоги біженцям у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу громадянам з України.

Поправка до цього закону передбачала виплати на дітей (800+) і безоплатне медичне страхування для непрацевлаштованих українців, а також тимчасовий захист, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026 року.

Після цього, уряд підготував новий законопроєкт, покликаний стимулювати біженців, в тому числі й українців, бути корисними для країни, яка надає їм прихисток., пише Polsat News.

Українські біженці / © Getty Images

Згідно з проєктом закону, головні зміни стосуватимуться соціальної допомоги «800+» та «Добрий старт».

Основні нововведення:

Для отримання «800+» батьки повинні працювати в Польщі, а їхні діти — вчитися в польській школі;

Соцстрах (ZUS) отримає право щомісячно перевіряти, чи перебуває іноземець у Польщі;

Виплата «Добрий старт» також буде прив’язана до наявності роботи або медичного страхування.

Деякі положення закону про допомогу українцям будуть подовжені до березня 2026 року.

Наразі українці, які перебувають у Польщі, можуть користуватися тимчасовим захистом і легальним статусом перебування, який діє до 30 вересня 2025 року.

Якщо нові зміни до закону не будуть ухвалені, тисячі біженців можуть втратити дозвіл на перебування, доступ до ринку праці, соціальних виплат, медичного обслуговування та освіти.

Польща змінює правила для розміщення українських біженців у притулках

Від 31 жовтня, у Польщі припиняється масове розміщення українських біженців у колективних центрах. Згідно з новими правилами, проживати та харчуватися у таких закладах можуть лише ці категорії осіб:

пенсіонери, які отримують пенсію;

люди з інвалідністю середнього чи тяжкого ступеня;

жінки віком від 60 років та чоловіки віком від 65;

багатодітні сім’ї.

Також, для цих категорій біженців передбачено компенсацію у розмірі 15 злотих на день. Інші біженці мають самостійно покривати витрати на житло.

Польща запроваджує обмеження медичних послуг для українців

Польська влада має намір скоротити список медичних послуг для незастрахованих українців. За підрахунками Міністерства охорони здоров’я, цей крок дозволить заощадити менш як 30 мільйонів злотих у період з жовтня по березень, пише PAP.

Таким чином Міністерство внутрішніх справ і адміністрації (МВСіА) намагається оновити закон про допомогу українцям.

Таке нововведення пропонують після того, як президент Навроцький наклав вето на попередню версію законопроєкту, що продовжував право на медичне обслуговування в Польщі для біженців з України на колишніх умовах.

За новими правилами, лікування українців у Польщі оплачуватиметься не зі звичайного фонду медичного страхування (NFZ), а безпосередньо з державного бюджету.

Гроші медичним закладам та аптекам перераховуватиме NFZ, але фінансування надходитиме з окремого фонду допомоги в Банку BGK. Усі українці, які легально приїхали після початку війни, мають право на таку ж безкоштовну медичну допомогу та ліки, як і поляки.

Доступ до безкоштовної медицини та ліків для українців в Польщі потребує підтвердження легального статусу (напр., за допомогою PESEL).

Президент Польщі вважає це порушенням принципу рівності і пропонує, щоб доступ мали лише застраховані особи.

Ліки

Законопроєкт також передбачає обмеження пільг, якими зможуть скористатися незастраховані громадяни України.

Зокрема, це стосуватиметься 11 видів медичних послуг:

лікування у курортних закладах та курортної реабілітації;

надання лікарських засобів, які видаються пацієнтам у рамках програм політики здоров’я міністра здоров’я, програм здоров’я;

лікувальної реабілітації;

стоматологічного лікування;

медикаментів;

спеціалізованих харчових продуктів для медичного застосування та медичних виробів, доступних в аптеках за рецептом і що підлягають відшкодуванню;

програм лікарських засобів, екстреного доступу до медичних технологій;

забезпечення медичними виробами;

медичних послуг, пов’язаних з трансплантацією або застосуванням у людей клітин, зокрема кровотворних клітин кісткового мозку, периферичної крові та пуповинної крові, тканин і органів, отриманих від живого донора або посмертно;

ендопротезування;

видалення катаракти.

Водночас обмеження не поширюватимуться на українців, які не досягли 18-річного віку, а також на тих, хто підлягає обов’язковому або добровільному медичному страхуванню.

Дозвіл на проживання в Польщі

У Польщі запроваджують електронну систему подавання заяв на «карти побиту», повідомляє портал In Poland.

Відповідно, у Польщі буде запроваджена електронна система Moduł Obsługi Spraw — MOS II, яка:

скоротить терміни розгляду заяв,

зменшить ризики шахрайства,

покращить обмін інформацією між воєводськими управліннями та спецслужбами.

Особливо важливими ці зміни стануть для громадян України, які прибули після 24 лютого 2022 року та перебувають під тимчасовим захистом. Вони зможуть подавати онлайн-заяви на «карти побиту» строком до трьох років.

Посилений контроль на кордоні

Польща встановила сучасні сканери на пункті пропуску «Медика». Нова техніка має допомогти прискорити час очікування для водіїв.

Як повідомляють митні служби, обладнання дозволяє швидко і без розвантаження перевіряти вантажі в транспорті, що значно пришвидшує процедуру.

Сканери, фінансовані ЄС, є одними з найновіших в ЄС і замінили собою застарілі системи.

Пункт пропуску Устилуг, кордон із Польщею / © Reuters

Головна мета оновлення — посилити безпеку на кордоні ЄС та боротьбу з контрабандою, але важливим bonus-ефектом має стати саме зменшення черг на КПП.

Штрафи за керування авто

З 1 жовтня українські водії в Польщі можуть стикнутися зі суттєвими проблемами. Це пов’язано з тим, що втрачає чинність спеціальний дозвіл, який раніше давав їм право їздити з українськими правами, пише uamotors.

Як повідомляє видання uamotors, якщо цю норму не продовжать, то українцям, які перебувають у Польщі більше пів року (180 днів), доведеться обов’язково замінити свої водійські посвідчення на польські.

Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафом у розмірі 2000 злотих (приблизно 22,8 тисячі гривень). За польськими законами, після цього терміну водіння з іноземними правами вважається порушенням.

Ця зміна може зачепити десятки тисяч українців. У мережах навіть жартують, що такі штрафи значно поповнюють польський бюджет. Однак для тих, хто потрапить під санкції, це може стати серйозним фінансовим ударом.

Ризик бути оштрафованим є високим, оскільки поліція регулярно перевіряє документи.

Для порівняння, в Україні розміри штрафів за деякі порушення значно нижчі. Наприклад, за збір грибів або ягід без дозволу (без лісового квитка) громадянин заплатить від 17 до 51 гривні, а посадовець — від 51 до 119 гривень.

Раніше ТСН.ua писав про те, що Польщі може статися колосальний хаос, якщо уряд не ухвалить новий закон про допомогу для українців до 30 вересня. Віцеміністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Дущик зазначає, що країна може зіткнутися із проблемами не лише на ринку праці, а й в освіті та багатьох інших сферах.

