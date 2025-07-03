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Зміни для українців у Польщі — посол пояснив, чого очікувати найближчим часом
Після повномасштабного вторгнення Росії роль українців в економіці Польщі лише зросла.
Українці стали невід’ємною частиною польського суспільства та роблять відчутний внесок в економіку країни.
Про це заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтерв’ю “Укрінформу”.
13% польського ВВП — внесок українців
За словами дипломата, між 2008-м і 2019 роками близько 13% валового внутрішнього продукту Польщі було сформовано українцями, які проживали, працювали, створювали бізнес та інтегрувалися у польське суспільство.
“Це реальний економічний вплив української меншини в Польщі”, — наголосив Лукасевич.
Відчутний ефект після 2022 року
Після повномасштабного вторгнення Росії роль українців в економіці Польщі лише зросла. Посол зазначив, що економічне зростання Польщі на 2,7% 2022 року значною мірою було забезпечене саме українськими біженцями.
За його словами, 80% з них мають офіційну роботу і сплачують податки, що є “вагомим доказом інтеграції та економічної користі”.
Соціальна політика: змін не буде
Лукасевич підкреслив, що не очікує жодних суттєвих змін у ставленні Польщі до українців.
“У кожній нормальній країні соціальна політика коригується з метою підвищення ефективності. Але це не про кардинальні зміни”, — зазначив він.
Він також зауважив, що українці в Польщі продовжують мати доступ до соціальних послуг на рівні з польськими громадянами, особливо найвразливіші категорії.
“На горизонті немає жодних драматичних змін. Хіба що деякі незначні коригування, як і в інших країнах ЄС”, — підсумував Лукасевич.
Раніше повідомлялося, що серед поляків зростає скепсис щодо інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.