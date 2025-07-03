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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Зміни для українців у Польщі — посол пояснив, чого очікувати найближчим часом

Після повномасштабного вторгнення Росії роль українців в економіці Польщі лише зросла.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Польща

Польща / © Associated Press

Українці стали невід’ємною частиною польського суспільства та роблять відчутний внесок в економіку країни.

Про це заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтерв’ю “Укрінформу”.

13% польського ВВП — внесок українців

За словами дипломата, між 2008-м і 2019 роками близько 13% валового внутрішнього продукту Польщі було сформовано українцями, які проживали, працювали, створювали бізнес та інтегрувалися у польське суспільство.

“Це реальний економічний вплив української меншини в Польщі”, — наголосив Лукасевич.

Відчутний ефект після 2022 року

Після повномасштабного вторгнення Росії роль українців в економіці Польщі лише зросла. Посол зазначив, що економічне зростання Польщі на 2,7% 2022 року значною мірою було забезпечене саме українськими біженцями.

За його словами, 80% з них мають офіційну роботу і сплачують податки, що є “вагомим доказом інтеграції та економічної користі”.

Соціальна політика: змін не буде

Лукасевич підкреслив, що не очікує жодних суттєвих змін у ставленні Польщі до українців.

“У кожній нормальній країні соціальна політика коригується з метою підвищення ефективності. Але це не про кардинальні зміни”, — зазначив він.

Він також зауважив, що українці в Польщі продовжують мати доступ до соціальних послуг на рівні з польськими громадянами, особливо найвразливіші категорії.

“На горизонті немає жодних драматичних змін. Хіба що деякі незначні коригування, як і в інших країнах ЄС”, — підсумував Лукасевич.

Раніше повідомлялося, що серед поляків зростає скепсис щодо інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

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