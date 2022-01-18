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Змиває села, є загиблі: через виверження підводного вулкана на островах Тонги лютує руйнівне цунамі (фото, відео)

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Змиває села, є загиблі: через виверження підводного вулкана на островах Тонги лютує руйнівне цунамі (фото, відео)

Фото: Sanya Ruggiero, Twitter

Острови Тонги засипало попелом також в країні зник Інтернет.

На островах держави Тонга, що у південно-західній частині Тихого океану, лютує цунамі, яке спровокувало виверження підводного вулкана. Через негоду частково або повністю зруйновано кілька сіл, загинуло троє людей. 

Про це повідомляє dailymail.co.uk. 

На острови обрушилися хвилі до 5-10 метрів заввишки. Цунамі знищило ціле село на острові Манго. Через негоду там загинула 65-річна жінка. На острові Фоноіфуа цілими залишились лише два будинки. Також через негоду є руйнування на острові Номука. Там загинув 49-річний чоловік. На острові Тонгатапу знайшли мертвою 50-річну громадянку Великої Британії. 

Місцева влада евакуює людей та повідомляє про потерпілих через негоду. Також відомо, що на віддалених островах можуть перебувати сотні людей. Те, у якому вони стані, невідомо. 

Як зазначається, цунамі спровокувало виверження вулкану Хунга-Тонга. Через це острови Тонги засипало попелом також в країні зник Інтернет. Це сталось через пошкодження підводних кабелів. 

Нова Зеландія та Австралія готові допомогти Тонзі, проте все ускладнюють суворі карантинні обмеження, які діють в країні, та хмара вулканічного попелу. Ті, хто привіз допомогу місцевим жителям, будуть змушені відбути карантин. Місцевий уряд поки не має наміру йти на поступки через руйнівне цунамі. 

Головний аеропорт архіпелагу, міжнародний аеропорт Фуамоту, не постраждав під час суботнього виверження та цунамі, але хмара вулканічного попелу перешкоджає його повноцінній роботі, ускладнюючи міжнародні зусилля щодо надання допомоги.

Гуманітарне бюро ООН повідомило, що офіційні особи Тонги заявили, що розчищення злітно-посадкової смуги займе кілька днів, оскільки це робиться вручну, не раніше за середу. Наразі тривають рятувальні операції. 

Тонга є острівною державою, до якої входять 176 островів, у тому числі 36 ненаселених, тоді як на інших мешкають загалом 104 494 людини.

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