«Змонтований» запис і винні українці: у Польщі хочуть зам’яти справу про побиття українських студентів

Конфлікт у польській школі перетворився на війну версій.

Реклама

Історія з польського міста Слупськ, де вчитель називав учнів з України «покидьками» та нацьковував на них інших дітей, після чого українців жорстко побили, отримала своє продовження. Влада міста стверджує, що вчитель не називав українських учнів «покидьками», а аудіозапис, який поширили в мережі, був «змонтований» і «маніпулятивний». Натомість поляки вирішили зробити винними українців.

Про це повідомляє TVN24.

За словами чиновників, конфлікт розпочався з подій, що відбулися під час показу фільму, присвяченого річниці відновлення незалежності Польщі.

Реклама

«Хлопці українського походження поводилися неналежно — насміхалися, перебивали та коментували українською мовою. Тому вчителька вказала на їхню поведінку. Того ж дня… за межами шкільної території шкільна камера зафіксувала учня українського походження, який чинив фізичне насильство над учнем польського походження», — стверджує польська місцева влада.

За їхніми словами, студент з України здійснив телефонний дзвінок, після чого ще двоє студентів з’явилися «на підкріплення».

«Польського студента штовхнули та наказали стати на коліна та вибачитися перед українськими хлопцями. Повідомляється, що він відчував таку загрозу, що зателефонував своєму двоюрідному брату. Це призвело до бійки, в якій також брали участь двоє українських хлопців, які не були студентами у Слупську», — йдеться в повідомленні.

У міській владі також стверджують, що запис із голосом учителя був «порізаний і змонтований». Сам педагог у поліції заперечив, що називав українських учнів «покидьками», і запевнив, що частина слів на записі нібито згенерована штучним інтелектом.

Реклама

Нагадаємо, що, за словами українців, вчитель ображав українських учнів, називав їх «покидьками» та погрожував, що вони не складуть іспити. «Коли ви складатимете іспит наступного разу, ви точно провалите його. Бо я доведу вам, хто такий поляк», — говорив, зокрема, учитель.

Його цькування українців підтримали учні-поляки Під час уроків один із польських учнів вмикав звуки бомб і ракет, глузуючи з українців. А коли справа дійшла до бійки один із нападників спочатку плюнув в обличчя 16-річному українцю, сказавши: «На фронт, українська к*во».

Нагадаємо, що це далеко не одиничний випадок булінгу та переслідування українських дітей у школах Польщі. Так, у польському місті Сідлець батьки вимагали не набирати до класів дітей з України.

Раніше українка розповіла, що коли її син грався у пісочниці на дитячому майданчику з маленькою дівчинкою-полькою, і її батько почув український акцент, він відвів її убік, сказавши: «Ти не гратимешся з цим українським хлопчиком».

Реклама

Нагадаємо, що від 1 вересня 2024 року Польща зобов’язала всіх українських учнів на своїй території вчитися у польській школі. За словами нардепа Княжицького, ця вимога може загрожувати повною втратою цілого покоління українців.