Змушували працювати в теплицях, а на ніч закривали: туристів, які їхали автостопом до Криму, продали до рабства

Змушували працювати в теплицях, а на ніч закривали: туристів, які їхали автостопом до Криму, продали до рабства

Пару "купив" підприємець за 50 тисяч рублів.

Москвичі Петро Пелеханов і Ольга Ліфатова заявили, що дорогою на відпочинок потрапили до трудового рабства в Дагестані. Іх нібито купив місцевий підприємець у водія автобуса, яким вони їхали до окупованого Криму.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash Gor.

За словами потерпілих, вони планували провести відпустку на мисі Фіолент у Севастополі, а дістатися туди вирішили автостопом. На трасі "Дон" водій автобуса погодився підкинути до місця. Але попередив, що дорогою потрібно заїхати в Ставрополь. Також запропонував підробити на фермі, але пара відмовилася.

Тільки на світанку, за словами Петра, він зрозумів, що вони приїхали до Дагестану. І дізнався від водія, що пару, разом з іншими пасажирами, продали місцевому підприємцю за 50 тисяч рублів (понад 18 тисяч гривень - Ред.).

Протягом наступного місяця їх піднімали о четвертій ранку, змушували весь день працювати в теплицях в селі Нова Мака, а на ніч замикали в непридатному для життя приміщенні.

Зрештою, на початку жовтня Петро виявив під купою сміття люк і в'язням вдалося втекти. Наразі пара повернулися до Москви і планує домогтися справедливості у покаранні винних. За їхніми словами, звернення до поліції Дагестану результатів не дали.

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