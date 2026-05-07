Змушували ставати на коліна: у Польщі жорстоко познущалися з українських дітей

Напад на українських підлітків в Ольштині

У польському місті Ольштин розслідують напад на двох українських дітей.

Про це пише видання ІnPoland.

За офіційною інформацією Управління міської поліції в Ольштині, інцидент міг статися під час травневих вихідних на території Старого міста.

У відповіді на журналістський запит видання, речник поліції Яцек Вільчевський повідомив, що правоохоронці вже прийняли заяву про можливий злочин, з’ясовують усі обставини і встановлюють особи всіх учасників інциденту.

Резонанс у соцмережах

В ІnPoland зазначають, що інформація про напад вперше з’явилася в соцмережах, в пабліках для українців, що живуть у Польщі.

За інформацією, яка поширюється у мережі, постраждали двоє братів з України віком 12 та 14 років. Стверджується, що молодший хлопець разом із другом підійшов до групи польських дівчат, щоб познайомитися.

Полські дівчата нібито почали ображати та шарпати хлопців, бо дізналися, що вони — українців. Коли 14-річний брат підійшов захистити молодшого, одна з дівчат нібито вдарила його в обличчя.

Далі стверджується, що дівчата викликали на підтримку старших знайомих хлопців віком приблизно 20–30 років. А ці поляки уже жорстоко побили 14-річного хлопця.

Зокрема, стверджується, що українського хлопця змушували ставати на коліна та цілувати взуття, а також погрожували «вивезти у багажнику».

Мати хлопців на відео розповіла, що польська поліція спочатку відмовлялася приймати заяву про побиття і знущання на національному грунті.

