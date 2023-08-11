Змушують передавати ФСБ дані користувачів: Кремль хоче прибрати до рук "Яндекс" напередодні виборів

Кремль намагається націоналізувати російського інтернет-гіганта "Яндекс", щоб посилити контроль над російським інформаційним простором у межах підготовки до виборів президента Росії 2024 року.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни.

За оцінкою Інституту, раніше "Яндекс" намагався балансувати між Кремлем та своїми іноземними керівними органами, але тепер, схоже, програє боротьбу з Кремлем.

"Схоже, Кремль змушує "Яндекс" продати міжнародні дочірні компанії або дистанціюватися від них, зокрема сервіс екскурсій Yango Israel, щоб відповідати суворим російським законам про розкриття даних, які вимагають від Яндекса передавати ФСБ всі дані користувачів, а не лише користувачів у Росії", — йдеться в доповіді.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада запланувала, що на виборах президента РФ диктатор Путін набере 90% голосів.

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