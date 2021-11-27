Змусили під дулом зброї: загибель мігрантів у Ла-Манші могла статися через контрабандистів

Змусили під дулом зброї: загибель мігрантів у Ла-Манші могла статися через контрабандистів

Зазначається, що шукачів притулку під дулом зброї примусили пересісти з одного човна, який був несправний, до іншого, де вже були люди.

Трагедія у протоці Ла-Манш, де загинули принаймні 27 мігрантів, які пливли на човні, могла статися через жадібних та жорстоких контрабандистів.

Про це інформує Daily Mail.

Зазначається, що шукачів притулку під дулом зброї примусили пересісти з одного човна, який був несправний, до іншого, де вже були люди. Контрабандисти не хотіли втрачати свої гроші, і тому вирішили ризикнути життям мігрантів.

У французькому таборі говорять, що на човні було понад 50 людей, хоча наразі офіційно повідомляється про 27 загиблих. Лише двох людей вдалося врятувати.

Першою підтвердженою жертвою стала 24-річна студентка Маріам Нурі Даргалаї, яка нещодавно була заручена і намагалася приїхати до свого коханого у Британію. Її наречений Карзан Асад начебто має британське громадянство і зараз працює перукарем в Борнмуті, на березі Ла-Маншу.

Daily Mail

"У мене був постійний контакт зі своєю дружиною, і я відстежував її подорож за допомогою GPS. Через чотири години 18 хвилин, з моменту, коли вона сіла в човен, я втратив контакт", — розповідає чоловік.

Двоюрідна сестра загиблої припускає, що на тому човні були ще четверо членів їхньої сім'ї.

Імовірно, що серед загиблих біженців, є двоє найкращих друзів — 27-річний Шакар Алі та 23-річний Гарем Пірот з іракського Курдистану. Їхній третій друг, 33-річний Сангар Ахмед, досі перебуває в таборі Дюнкерка. Останній раз він бачив товаришів, коли вони сідали у човен.

Загалом в день трагедії 757 мігрантам вдалося перетнули Ла-Манш на 17 човнах, тоді як французька влада "завернула" назад лише 176-х.

Нагадаємо, що у Білорусі мігранти намагалися прорватися через кордон до Польщі: поранено двоє польських військових.

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