Значно полегшує перебіг хвороби: з'явилися таблетки для успішного лікування коронавіруса

Таблетки тестували на 775 пацієнтах, з коронавірусною інфекцією, які не робили щеплення.

Фармацевтична компанія Merck & Co. створила таблетку від COVID-19, яка значно полегшує перебіг хвороби.

Про це інформує АР.

Застосування ліки знижує ймовірність госпіталізації та смерті в два рази.

Merck звернеться до регуляторів США та інших країн за реєстрацією цих ліків.

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Випробування ліки проводили на 775 пацієнтах з коронавірусною інфекцією різного ступеня тяжкості, які не робили щеплення, і з групи підвищеного ризику через хронічних захворювань. Частині з них давали плацебо.

Тільки 7,3% пацієнтів, які взяли ліки, протягом 30 днів після приймання були госпіталізовані або померли. 14,1% пацієнтів, які отримали плацебо, теж померли.

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