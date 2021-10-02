Значно полегшує перебіг хвороби: з'явилися таблетки для успішного лікування коронавіруса

Таблетки тестували на 775 пацієнтах, з коронавірусною інфекцією, які не робили щеплення.
Фармацевтична компанія Merck & Co. створила таблетку від COVID-19, яка значно полегшує перебіг хвороби.
Про це інформує АР.
Застосування ліки знижує ймовірність госпіталізації та смерті в два рази.
Merck звернеться до регуляторів США та інших країн за реєстрацією цих ліків.
Випробування ліки проводили на 775 пацієнтах з коронавірусною інфекцією різного ступеня тяжкості, які не робили щеплення, і з групи підвищеного ризику через хронічних захворювань. Частині з них давали плацебо.
Тільки 7,3% пацієнтів, які взяли ліки, протягом 30 днів після приймання були госпіталізовані або померли. 14,1% пацієнтів, які отримали плацебо, теж померли.
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