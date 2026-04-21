«Знаю, чим усе закінчиться»: диктатор Путін про закінчення війни

Путін вкотре пообіцяв досягти результатів у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що цілі так званої «СВО» будуть досягнуті і запевнив, що «знає, чим все закінчиться».

Про це диктатор сказав на черговому публічному заході.

«Ми знаємо, чим усе це закінчиться. Але не робитимемо жодних публічних заяв із цього приводу (щодо результату війни — ред.), а просто реалізовуватимемо і прагнутимемо до тих цілей, які ми перед собою поставили, і реалізовуватимемо ті завдання, які перед нами стоять. Вони будуть досягнуті», — самовпевнено сказав Путін.

Путін також визнав, що бойові дії — це завжди складна та небезпечна річ.

Крім того, диктатор підтвердив, що буде тероризувати жителів українського прикордоння, бо знову згадав про так звану «зону безпеки» на кордоні з Україною.

«От та зона безпеки, про яку ми говоримо, поступово, поступово, але вона створюється на суміжній території. Ми так і далі діятимемо, поки не усунемо загрозу для наших прикордонних регіонів», — цинічно заявив глава Кремля.

Також диктатор переконаний, що в Україні «думають, як їм доведеться оформляти ситуацію з майбутньою перемогою Росії».

Раніше у Financial Times попередили, що Путін готує нову фазу війни на сході України і планує кинути на фронт 20 тисяч російських солдатів.