«Знаю, чим усе закінчиться»: диктатор Путін про закінчення війни
Путін вкотре підтвердив намір продовжувати війну проти України до повного виконання своїх загарбницьких завдань.
Російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що цілі так званої «СВО» будуть досягнуті і запевнив, що «знає, чим все закінчиться».
Про це диктатор сказав на черговому публічному заході.
«Ми знаємо, чим усе це закінчиться. Але не робитимемо жодних публічних заяв із цього приводу (щодо результату війни — ред.), а просто реалізовуватимемо і прагнутимемо до тих цілей, які ми перед собою поставили, і реалізовуватимемо ті завдання, які перед нами стоять. Вони будуть досягнуті», — самовпевнено сказав Путін.
Путін також визнав, що бойові дії — це завжди складна та небезпечна річ.
Крім того, диктатор підтвердив, що буде тероризувати жителів українського прикордоння, бо знову згадав про так звану «зону безпеки» на кордоні з Україною.
«От та зона безпеки, про яку ми говоримо, поступово, поступово, але вона створюється на суміжній території. Ми так і далі діятимемо, поки не усунемо загрозу для наших прикордонних регіонів», — цинічно заявив глава Кремля.
Також диктатор переконаний, що в Україні «думають, як їм доведеться оформляти ситуацію з майбутньою перемогою Росії».
Раніше у Financial Times попередили, що Путін готує нову фазу війни на сході України і планує кинути на фронт 20 тисяч російських солдатів.