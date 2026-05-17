Знахідка часів війни паралізувала місто: евакуювали 30 тисяч мешканців

Німеччина / © pixabay.com

У німецькому місті Пфорцхайм евакуювали близько 30 тисяч людей після того, як під час будівельних робіт виявили нерозірвану авіабомбу часів Другої світової війни.

Про це 17 травня повідомила місцева поліція, передає Радіо Свобода.

За даними влади, небезпечну знахідку виявили у східній частині Пфорцхайма — міста, розташованого приблизно за 40 кілометрів на північний захід від Штутгарта.

Йдеться про авіабомбу типу HC-4000 вагою близько 1,8 тонни. Вона містить приблизно 1,35 тонни вибухової речовини. Боєприпас планують знешкодити найближчим часом.

У місті запровадили масштабну евакуацію

Через небезпечну знахідку навколо місця виявлення бомби створили евакуаційну зону радіусом 1,5 кілометра. Рятувальники та поліція перевіряють, чи всі мешканці залишили територію.

До зони обмежень потрапила частина центру міста. Через евакуацію також порушена робота громадського транспорту.

Водночас у міській адміністрації раніше заявляли, що бомба не становить безпосередньої загрози для населення, однак з міркувань безпеки людей вирішили тимчасово евакуювати.

У Німеччині досі знаходять боєприпаси часів війни

Нерозірвані авіабомби та інші боєприпаси часів Другої світової війни в Німеччині знаходять регулярно, зокрема під час будівельних робіт. Попри те, що від завершення війни минуло понад 80 років, такі знахідки й досі становлять небезпеку та часто призводять до масштабних евакуацій.

Раніше повідомлялось, що у столиці Чехії місцева мешканка принесла до поліції протитанковий снаряд, відгукнувшись на акцію, яка дозволяє безкарно та без пояснень здавати зброю, що незаконно зберігається.

