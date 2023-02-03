Знаменитий Boeing 747 зняли з виробництва: літаку влаштували прощання, на яке завітав Траволта (фото)

Випуск літаків Boeing 747 припиняється і з конвеєра вийшло останнє таке авіасудно, яке придбала американська вантажна авіакомпанія Atlas Air.

Про це повідомляє "BBC News Україна".

Boeing 747 влаштував справжню революцію у сфері цивільної авіації. Його виготовляли протягом 50 років і цей літак за його популярність назвали "королевою небес". А тепер лайнеру влаштували королівські проводи: його екіпаж намалював у небі величезну корону і цифру 747.

Робітники попрощалися з літаком декількома днями раніше. Тисячі працівників компанії Boeing 31 січня зібралися на найбільшому у світі Еверетському авіаційному будівельному заводі в штаті Вашингтон, де від 1967 року виготовлялися 747-і.

Участь у прощальній церемонії взяли конструктори, які долучилися до створення літака, а також голлівудська зірка Джон Траволта, який є ентузіастом авіації та має ліцензію пілота.

Фото: Associated Press

Знаменитий актор пригадав, як навчався літати на Boeing 747: "Це була найскладніша програма, яку будь-коли доводилося освоювати комерційному пілоту".

Останній Boeing 747 вийшов зі складального цеху 7 грудня. Цю модель літака розробили лише за 28 місяців і перша така машина була створена 1970 року американської компанії Pan Am (компанії вже не існує). Цей літак – перший в історії двофюзеляжний реактивний лайнер.

Проте останніми роками колосальний комерційний успіх 747-го дещо знизився. Це сталося після того, як сама компанія Boeing та її конкурент Airbus розробили економічніші, відповідно, прибутковіші літаки.

Наступна модель компанії Boeing 777 Х може з'явитися на ринку не раніше 2025 року.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, в листопаді 2022 року стало відомо про початок роботи над відновленням українського літака "Мрія", який був найбільшим вантажним у світі авіасудном до знищення російськими окупантами. Авіаконструктори вже міркують, як відновити літак, працюють з документацією, кресленнями.

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