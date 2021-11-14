Знаменитий популяризатор здорового харчування раптово помер у віці 45 років

Британський шеф-кухар не пережив серцевого нападу.

Автор кулінарних книг про “найздоровішу їжу у світі”, британець Гурпаріт Бейнс, який популяризував правильне харчування, помер у віці 45 років від раптового серцевого нападу.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Автора кулінарних бестселерів госпіталізували цього тижня після серцевого нападу. У лікарні в Лондоні він прийшов до тями, проте невдовзі помер через серцеві та ниркові ускладнення.

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Бейнс став експертом зі здорового харчування, коли почав стрімко набирати зайву вагу. У 2009 році він прославився тим, що створив “найздоровішу страву у світі” — курку з каррі та чорницею. Після цього він написав низку книг про суперпродукти.

Перша кулінарна книга “Індійська супер-їжа” вийшла у світ у 2010 році і одразу стала бестселером. Крім того, Бейнса визнали шеф-кухарем року на першій церемонії вручення нагород English Curry Awards у 2011 році.

Під час самоізоляції через COVID-19 він також винайшов "найкорисніше печиво у світі", яке за поживністю є еквівалентом п'яти пакетів листової зелені.

Нагадаємо, раніше раптово померла кулінарка та учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали" Стелла Клименко. Їй було всього 30 років.

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