Знамениту флісову кофту Зеленського більше ніж за три мільйони гривень продали на аукціоні

Знамениту флісову кофту Зеленського більше ніж за три мільйони гривень продали на аукціоні

Флісову кофту кольору хакі, яку постійно носив президент України Володимир Зеленський, продали на аукціоні у Великій Британії.

На благодійному заході Christie's, який відбувався у Лондоні, виступив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон. Перед початком аукціону він закликав присутніх не жаліти коштів, адже вартість цієї речі набагато більша від стартової ціни – 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Джонсон назвав Зеленського "одним із найдивовижніших лідерів сучасності".

"Те, що пан Зеленський став президентом України, є катастрофою для президента Росії Володимира Путіна, але благом для України та світу, сказав прем'єр Британії, пише The Telegraph.

Також на заході відеозв'язком виступив і Володимир Зеленський. Президент України похвалив Великобританію та висловив захоплення "хоробрим Борисом", який у квітні приїздив до Києва.

ФОТО: Володимир Зеленський / Telegram

Врешті, флісова кофта Зеленського була продана за 90 тисяч фунтів стерлінгів, що становить близько трьох мільйонів 363 тисяч 792 грн.

Окрім кофти президента на аукціоні були представлені й інші предмети, пов'язані з Україною. Приміром, на аукціоні можна було придбати глечик у вигляді півня, який Джонсону подарували під час прогулянки з українським президентом Києвом.

Associated Press

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