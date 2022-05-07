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Знамениту флісову кофту Зеленського більше ніж за три мільйони гривень продали на аукціоні

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Знамениту флісову кофту Зеленського більше ніж за три мільйони гривень продали на аукціоні

Володимир Зеленський / Associated Press

Флісову кофту кольору хакі, яку постійно носив президент України Володимир Зеленський, продали на аукціоні у Великій Британії.

На благодійному заході Christie's, який відбувався у Лондоні, виступив прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон. Перед початком аукціону він закликав присутніх не жаліти коштів, адже вартість цієї речі набагато більша від стартової ціни – 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Джонсон назвав Зеленського "одним із найдивовижніших лідерів сучасності".

"Те, що пан Зеленський став президентом України, є катастрофою для президента Росії Володимира Путіна, але благом для України та світу, сказав прем'єр Британії, пише The Telegraph.

Також на заході відеозв'язком виступив і Володимир Зеленський. Президент України похвалив Великобританію та висловив захоплення "хоробрим Борисом", який у квітні приїздив до Києва.

ФОТО: Володимир Зеленський / Telegram / ©
ФОТО: Володимир Зеленський / Telegram

Врешті, флісова кофта Зеленського була продана за 90 тисяч фунтів стерлінгів, що становить близько трьох мільйонів 363 тисяч 792 грн.

Окрім кофти президента на аукціоні були представлені й інші предмети, пов'язані з Україною. Приміром, на аукціоні можна було придбати глечик у вигляді півня, який Джонсону подарували під час прогулянки з українським президентом Києвом.

© Associated Press
Associated Press

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