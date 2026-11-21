Померла бегемотиха Фіона у США / © Associated Press

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У США померла знаменита бегемотиха Фіона, яка стала зіркою соцмереж після свого передчасного народження 2017 року. Причиною смерті стала в’язана шапка, яку тварина випадково проковтнула у своєму вольєрі в зоопарку Цинциннаті.

Про це повідомило видання BBC.

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За словами представників закладу, інцидент стався приблизно за десять днів до смерті бегемотихи. Один із відвідувачів підкинув шапку в повітря, після чого вона зачепилася за стельовий вентилятор. Звідти її відкинуло крізь невеликий отвір просто до вольєра тварини.

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Спочатку Фіона почувалася добре, однак за кілька днів почала втрачати апетит. Працівники зоопарку намагалися заохотити бегемотиху їсти, сподіваючись, що їжа допоможе проштовхнути проковтнуту шапку травним трактом.

Ультразвукове обстеження показало, що сторонній предмет просувався тонким кишківником тварини. Оскільки хірургічне втручання для дорослих бегемотів було неможливим, ветеринари розраховували, що шапка вийде природним шляхом.

Щоб допомогти Фіоні, працівники зоопарку також використали спеціальну вібраційну платформу, яку позичили на місцевій кінній фермі. Вони сподівалися, що вібрація прискорить просування шапки травним трактом. Однак усі спроби врятувати тварину виявилися марними.

Директор зоопарку Дейв Дженайк розповів, що команда ветеринарів і доглядачів до останнього боролася за життя Фіони. За його словами, ніхто не очікував такого трагічного завершення.

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Фіона народилася передчасно 2017 року й важила лише 13 кілограмів — приблизно вдвічі менше за найнижчу раніше зафіксовану вагу новонародженого бегемота цього виду. Її боротьба за виживання привернула увагу мільйонів людей у соціальних мережах.

Згодом бегемотиха стала одним із символів Цинциннаті. Її історія надихнула на створення нового смаку морозива та персонажа балетної постановки.

Мер міста Афтаб Пуревал назвав Фіону символом стійкості та радості, наголосивши, що вона дарувала усмішки дітям, батькам і відвідувачам з усього світу.

Тим часом зоозахисна організація PETA закликала адміністрацію зоопарку переглянути правила безпеки, щоб запобігти подібним трагедіям у майбутньому.

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«PETA очікує, що зоопарк перегляне свої протоколи безпеки, щоб запобігти повторенню подібних випадків. Ми закликаємо всіх відвідувачів стежити за своїми речами й ніколи не кидати предмети поблизу вольєрів із тваринами», — зазначила виконавча директорка напряму роботи з тваринами в неволі організації із захисту прав тварин PETA Деббі Мецлер.

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