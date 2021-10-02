"Знав, що йому загрожує арешт": в Офісі Саакашвілі пояснили, чому він повернувся до Грузії

"Знав, що йому загрожує арешт": в Офісі Саакашвілі пояснили, чому він повернувся до Грузії

Експрезидента затримали 1 жовтня.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі усвідомлював, що його можуть заарештувати після повернення до Тбілісі, де він не був останні вісім років.

Він повернувся до країни заради її благополуччя, йдеться у заяві його Офісу в Facebook.

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Зокрема, причина - це майбутні вибори в Грузії. В Офісі Саакашвілі зауважили, що він не одноразово закликав грузинів прийти на вибори до місцевих органів влади, аби "відстояти майбутнє своєї країни".

"Міхеіл повертався до Грузії, знаючи, що йому загрожує арешт. Він пішов на усвідомлений ризик, тому що благополуччя Грузії для нього завжди було, є і буде вище власної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося: у п’ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали Саакашвілі. Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення на рідну землю він потрапить до в’язниці.

Нагадаємо, у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив Саакашвілі до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді президента Грузії.

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