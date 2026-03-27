Знайдена у гробниці скульптура може змінити історію відкриття Америки

Загадковий артефакт у мексиканській гробниці

Науковці провели термолюмінесцентне датування теракотової скульптури, яку було виявлено ще 1933 року у давній гробниці біля мексиканської столиці Мехіко. Дослідження встановило, що артефакт у вигляді голови бородатого чоловіка виготовлений задовго до висадки Колумба в Америці та, ймовірно, має європейське походження.



Скульптура, яка отримала назву «Голова Текаксик-Калікстлахуака», була ексгумована мексиканським археологом Хосе Гарсіа Пайоном. Вона була похована у запечатаній гробниці разом із черепками кераміки, золотими прикрасами, кістяними артефактами та шматками гірського кришталю.

Усі матеріали з гробниці були типовими для поховання, яке датується часом до європейської колонізації Америки, але голова бородатого чоловіка мала риси, які більше нагадували стародавнє Середземномор’я.

1961 року австрійський антрополог Роберт Хайне-Гельдерн припустив, що артефакт може датуватися 200 роком до нашої ери. Потім, у 1990 році, німецький археолог Бернард Андреа припустив, що бюст «без сумніву, римський», стверджуючи, що його зачіска та форма бороди нагадують зачіску та бороду імператорів династії Северів (193–235 рр. до н.е.).

За допомогою термолюмінесцентного датування, тобто нагрівання об’єкта та вимірювання випромінюваного ним світла, накопиченого за певний період часу, дослідники змогли визначити, що реліквія датується періодом між ІХ століттям до н.е. та XIII століттям н.е.

Дослідники припускають, що цей об’єкт було завезено випадково через древній трансокеанський дрейф. Вони висунули теорію, що римський, фінікійський чи берберський корабель міг бути перенесений течіями через Атлантику, після чого досяг берегів Америки, що спонукало місцевих жителів підняти теракотову голову і перенести її в глиб країни.

Таким чином ця знахідка може перевернути історію відкриття Нового Світу, підвищуючи ймовірність того, що давні римляни чи інші народи Середземномор’я прибули до Америки задовго до Христофора Колумба.

