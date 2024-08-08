Знайдена в джунглях жінка зізналася, хто прикував її до дерева на 40 днів без води та їжі – фото

Американка, яку виявили прикутою до дерева в індійському лісі на 40 днів, визнала, що це зробила вона, а не її "чоловік".

Про це пише ВВС.

50-річна Лаліта Кайї Кумар, яку знайшов пастух біля села Сонурлі, штат Махараштра, спершу заявила в лікарні, що її чоловік "прив'язав її до дерева в лісі і сказав, що вона там помре".

Також жінка заявила, що їй потрібна внутрішньовенна ін'єкція, стверджуючи, що вона не могла навіть пити воду після ін'єкції речовини від крайнього психозу, який спричиняє сильне стискання щелепи. Але після декількох днів у психіатричній лікарні Кумар зізналася, що вона прив'язала себе сама.

Лаліта Кайї / Фото: India Today

Вона додала, що швидше за все галюцинувала, коли дала слідчим записку, в якій йшлося, що її чоловік залишив її помирати.

Більше того, вона зізналася, що прив'язалася до дерева, бо була засмучена через те, що термін дії її візи спливає, а кошти тануть.

Лаліта Кайї / Фото: India Today

Майже через два тижні після її порятунку доктор Сангхамітра Фуле, голова психіатричної лікарні, що лікує Кумар, заявив, що її стан "стає кращим".

Він сказав: "Вона їсть, ходить, а також займається спортом. Вона проходить лікування і ми також даємо їй деякі поживні речовини, яких не вистачало її організму".

Лаліта Кайї / Фото: India Today

Поліція знайшла її з копією її американського паспорта, в якому зазначено, що вона з Массачусетсу, та документи, які пов'язали її з адресою у Тамілнаді. Кумар також мала мобільний телефон, планшет і 31 000 рупій (369 доларів США).

Нагадаємо, дружина порізала чоловіка, знайшовши пікантні фото "молодої жінки". Як виявилося, на світлинах була вона.

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