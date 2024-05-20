Знайдено гелікоптер президента Ірану: усі пасажири, наймовірніше, загинули — ЗМІ (відео)

Рятувальники знайшли гелікоптер, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, міністр закордонних справ країни та інші офіційні особи, який, ймовірно, розбився в гірській північно-західній частині Ірану напередодні.

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Про це інформує АР.

Голова Іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що гелікоптер був знайдений на світанку. На той час з моменту зникнення гелікоптера минуло 12 годин.

Перед цим повідомлялося, що місцезнаходження гелікоптера було встановлено за допомогою турецького безпілотника.

Командир Корпусу вартових ісламської революції Ірану підтвердив виявлення безпілотником джерела тепла, яке, ймовірно, є уламками вертольота.

Як пише Reuters, надії на те, що президент Ірану Ебрагім Раїсі та його міністр закордонних справ вижили після аварії гелікоптера, згасають, заявив іранський чиновник.

"Гелікоптер президента Раїсі повністю згорів під час аварії… на жаль, є побоювання, що всі пасажири загинули", — сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз на прохання Ірану активує свої супутники для пошуку гелікоптера з президентом.

Крім того, ми раніше інформували, що 19 травня, вертоліт президента Ірану Ібрагіма Раїсі зазнав аварії та здійснив жорстку посадку через туман у гірській місцевості біля кордону з Азербайджаном.

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