Знайдено легендарні скарби іспанської королеви вартістю мільйон доларів

Понад тисячу монет виявила компанія 1715 Fleet / © Associated Press

Біля узбережжя Флориди, США, археологи виявили золоті та срібні монети з іспанських кораблів, які затонули 310 років тому.

Про це повідомляє Associated Press.

Понад тисячу монет виявила компанія 1715 Fleet — Queens Jewels LLC, спеціально створена для пошуків легендарного скарбу. Вартість знахідки оцінюється у мільйон доларів.

Зокрема, монети були викарбувані в іспанських колоніях Болівії, Мексиці та Перу та доправлялися до метрополії на 11 галеонах.

1715 року ці кораблі потрапили в шторм, і дорогоцінний вантаж пішов на дно біля берегів Флориди. За цінність речей, що перевозяться, ці іспанські галеони прозвали «Срібним флотом», а самі артефакти — «скарбами іспанської королеви».

