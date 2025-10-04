- Дата публікації
Знайдено легендарні скарби іспанської королеви вартістю мільйон доларів
Біля узбережжя Флориди виявили іспанські скарби з легендарного «Срібного флоту». Вони затонули понад 300 років тому.
Біля узбережжя Флориди, США, археологи виявили золоті та срібні монети з іспанських кораблів, які затонули 310 років тому.
Про це повідомляє Associated Press.
Понад тисячу монет виявила компанія 1715 Fleet — Queens Jewels LLC, спеціально створена для пошуків легендарного скарбу. Вартість знахідки оцінюється у мільйон доларів.
Зокрема, монети були викарбувані в іспанських колоніях Болівії, Мексиці та Перу та доправлялися до метрополії на 11 галеонах.
1715 року ці кораблі потрапили в шторм, і дорогоцінний вантаж пішов на дно біля берегів Флориди. За цінність речей, що перевозяться, ці іспанські галеони прозвали «Срібним флотом», а самі артефакти — «скарбами іспанської королеви».
