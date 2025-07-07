Знайдено мертвим ексміністра транспорту РФ Старовойта: що про нього відомо

Роман Старовойт / © Associated Press

Реклама

Колишнього міністра транспорту Росії Романа Старовойта знайшли мертвим в Одинцово (Московська область).

Про це повідомила офіційна представниця слідчого комітету Росії Світлана Петренко.

«Сьогодні в Одинцовському міському окрузі в особистому автомобілі виявлено тіло колишнього міністра транспорту Російської Федерації Романа Володимировича Старовойта з вогнепальним пораненням», — поінформувала вона.

Реклама

Наразі слідство встановлює обставини смерті Романа Старовойта, але основна версія — самогубство. За даними джерел, його тіло знайшли в будинку в Одинцовському окрузі, а не в автівці, як повідомлялося раніше. Поруч із тілом нібито виявили рушницю.

На тлі масових збоїв в роботі аеропортів через атаки дронів президент Росії Володимир Путін звільнив міністра транспорту Романа Старовойта. За два дні в Росії скасували майже 500 рейсів, понад 1800 затримали, десятки літаків направили на запасні аеродроми. Авіакомпанії могли втратити понад 20 млрд рублів. Пасажири масово повертали квитки, ночували в готелях, отримували ваучери на їжу й напої. Хоча Кремль заявляв, що відставка не пов’язана з втратою довіри, її збіг із авіаколапсом викликав підозри. Новим очільником Мінтрансу став ексгубернатор Андрій Нікітін.

Російські ЗМІ повідомляли, що звільнення Старовойта готували ще з червня — ймовірно, через корупційні скандали в Курській області.

Що про нього відомо

Роман Старовойт народився 20 січня 1972 року в Курську. У 1995 році закінчив Балтійський державний технічний університет за спеціальністю «імпульсні теплові машини», а у 2008 році здобув кваліфікацію менеджера в галузі державного управління. Має ступінь кандидата педагогічних наук.

Реклама

Починав кар’єру у бізнесі, працював в інвестиційному агентстві та керував будівельною компанією. З 2005 по 2012 рік обіймав посади в уряді Санкт-Петербурга та Міністерстві транспорту Росії. У 2012 році очолив Федеральне дорожнє агентство (Росавтодор), а у 2018 році став губернатором Курської області, де працював до травня 2024 року.

У травні 2024 року Старовойта призначили міністром транспорту Росії. На цій посаді він зіткнувся з проблемами в транспортній галузі, зокрема дефіцитом авіаційних запчастин і фінансовими труднощами залізниці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Москві на Рубльовці загинув віцепрезидент «Транснефті» Андрій Бадалов. За попередніми даними, 62-річний посадовець випав з балкона 17 поверху, хоча мешкав на десятому.

Окрім того, у підмосковному місті Балашиха 25 квітня вибухнуло авто в якому був один з ключових генералів армії Росії — Ярослав Москалик.

Реклама