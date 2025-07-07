ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
567
Час на прочитання
2 хв

Знайдено мертвим ексміністра транспорту РФ Старовойта: що про нього відомо

Це сталося в день офіційної відставки Романа Старовойта.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Роман Старовойт

Роман Старовойт / © Associated Press

Колишнього міністра транспорту Росії Романа Старовойта знайшли мертвим в Одинцово (Московська область).

Про це повідомила офіційна представниця слідчого комітету Росії Світлана Петренко.

«Сьогодні в Одинцовському міському окрузі в особистому автомобілі виявлено тіло колишнього міністра транспорту Російської Федерації Романа Володимировича Старовойта з вогнепальним пораненням», — поінформувала вона.

Наразі слідство встановлює обставини смерті Романа Старовойта, але основна версія — самогубство. За даними джерел, його тіло знайшли в будинку в Одинцовському окрузі, а не в автівці, як повідомлялося раніше. Поруч із тілом нібито виявили рушницю.

На тлі масових збоїв в роботі аеропортів через атаки дронів президент Росії Володимир Путін звільнив міністра транспорту Романа Старовойта. За два дні в Росії скасували майже 500 рейсів, понад 1800 затримали, десятки літаків направили на запасні аеродроми. Авіакомпанії могли втратити понад 20 млрд рублів. Пасажири масово повертали квитки, ночували в готелях, отримували ваучери на їжу й напої. Хоча Кремль заявляв, що відставка не пов’язана з втратою довіри, її збіг із авіаколапсом викликав підозри. Новим очільником Мінтрансу став ексгубернатор Андрій Нікітін.

Російські ЗМІ повідомляли, що звільнення Старовойта готували ще з червня — ймовірно, через корупційні скандали в Курській області.

Що про нього відомо

Роман Старовойт народився 20 січня 1972 року в Курську. У 1995 році закінчив Балтійський державний технічний університет за спеціальністю «імпульсні теплові машини», а у 2008 році здобув кваліфікацію менеджера в галузі державного управління. Має ступінь кандидата педагогічних наук.

Починав кар’єру у бізнесі, працював в інвестиційному агентстві та керував будівельною компанією. З 2005 по 2012 рік обіймав посади в уряді Санкт-Петербурга та Міністерстві транспорту Росії. У 2012 році очолив Федеральне дорожнє агентство (Росавтодор), а у 2018 році став губернатором Курської області, де працював до травня 2024 року.

У травні 2024 року Старовойта призначили міністром транспорту Росії. На цій посаді він зіткнувся з проблемами в транспортній галузі, зокрема дефіцитом авіаційних запчастин і фінансовими труднощами залізниці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Москві на Рубльовці загинув віцепрезидент «Транснефті» Андрій Бадалов. За попередніми даними, 62-річний посадовець випав з балкона 17 поверху, хоча мешкав на десятому.

Окрім того, у підмосковному місті Балашиха 25 квітня вибухнуло авто в якому був один з ключових генералів армії Росії — Ярослав Москалик.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie