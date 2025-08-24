Знайдено місце давнього релігійного культу: чому 3000 років тому люди покинули його (фото)

Археологи виявили давнє святилище біля автомагістралі в Норвегії Фото: ілюстративне / © unsplash.com

У Ґолдалі (Gauldal) — долині у графстві Тренделаг, що в Норвегії, знайшли культове місце бронзової доби. Ритуальні будівлі, камені з петрогліфами та поховання пролили світло на вірування давніх норвежців.

Про це пише Popular Science.

Під час розширення автомагістралі в долині річки в центральній Норвегії археологи виявили давнє культове місце, якому понад 3 тисячі років.

Перші докази археологічного значення були виявлені у 2014 році. Фото: Крістін Еріксен / Музей університету NTNU

Перші сліди ритуальної активності тут знайшли ще понад десять років тому, але останні розкопки відкрили нові унікальні артефакти. Як з’ясувалося, приблизно у 800 році нашої ери місцевість була зруйнована масштабним зсувом ґрунту, що і стало причиною занепаду святилища.

Унікальні знахідки

Дослідники виявили:

два довгі дерев’яні будинки (довжиною 10–12 метрів);

кам’яний курган та три поховальні камери з обгорілими людськими рештками;

сліди вогнищ, які, ймовірно, використовували для приготування бронзи;

численні камені з вигравіруваними зображеннями човнів, людських фігур, відбитків стоп і зброї.

На одному з багатьох вигравіруваних каменів була зображена людська фігура та, ймовірно, собака. Лук і стріла вирізьблені над рукою з правого боку. На іншому боці — людська фігура, невідома постать і човен. Фото: Ханне Брін / Музей університету NTNU

Особливу цінність мають невеликі переносні камені з петрогліфами. Це незвично, адже в той період норвежці зазвичай вирізьблювали зображення безпосередньо на скелях.

«Це дуже особлива знахідка. Один камінь завбільшки всього 10 сантиметрів можна було носити у кишені», — розповіла археологиня Ханне Брюн з Музею університету НТНУ.

Попри численні артефакти, археологи не знайшли слідів постійного поселення. Це дає підстави вважати, що місце виконувало ритуально-релігійну функцію і мало особливе духовне значення для місцевих племен.

Таємниця зсуву

Дослідження решток показало, що вони датуються приблизно 1000–800 роками до нашої ери — саме тоді стався катастрофічний зсув ґрунту, який поховав територію під товщею глини.

«Це не було новим Помпеями. Ми не знайшли слідів повсякденного життя, лише культові об’єкти», — пояснила Брюн.

Сьогодні команда археологів продовжує дослідження на сусідньому плато, де є натяки на сліди поселення. Водночас унікальність знахідок у Ґаулдалі вже не викликає сумнівів.

«Подібні переносні камені з петрогліфами трапляються вкрай рідко. Ця пам’ятка справді не має аналогів», — підсумувала Брюн.

