Знайдено рубін вагою 2,2 кг: дорогоцінний камінь може стати найдорожчим в історії

Гігантський рубін з М’янми вразив світових ювелірів не тільки вагою, а й чистотою

У середині квітня гірники відомого рубінового тракту Могок у М’янмі видобули масивний кристалічний рубін, який державні чиновники вже встигли охрестити найціннішим гігантським дорогоцінним каменем, що коли-небудь з’являвся в країні.

Про унікальні характеристики знахідки та її політичний підтекст пише Daily Galaxy.

Скарб Могока: чому якість виявилася важливішою за вагу

Необроблений камінь важить 11 000 каратів, що дорівнює 2 200 грамам. За вагою він посідає лише друге місце в історії М’янми, поступаючись абсолютному рекордсмену 1996 року — каменю вагою 4 290 грамів. Втім, фахівці переконані, що саме новий екземпляр стане найдорожчим.

Головною перевагою знахідки є її виняткова якість. Кристал має глибокий пурпурово-червоний колір із жовтим відтінком, помірну прозорість та характерний скляний блиск. Найголовніше — рубін є повністю природним і необробленим, тобто до нього не застосовували жодної термічної чи хімічної дії. Для світового ринку, де М’янма забезпечує 90% усіх рубінів, такі великі «чисті» екземпляри є справжньою рідкістю, за яку покупці готові платити астрономічні суми.

Політика та війна: зворотний бік дорогоцінної знахідки

Поява такого скарбу має величезну політичну вагу для чинної влади М’янми. Невдовзі після видобутку рубін доставили до столиці Нейп’їдо, де президент Мін Аунг Хлайн, який очолив країну після військового перевороту 2021 року, особисто оглянув його у супроводі вищого командування. Важливо зазначити, що ще донедавна регіон Могок контролювала етнічна збройна група повстанців, і лише перемир’я наприкінці 2025 року повернуло копальні під контроль офіційної влади країни.

Міжнародні організації, зокрема британська Global Witness, роками б’ють на сполох, стверджуючи, що торгівля рубінами та нефритом напряму підживлює громадянську війну в країні. Гроші від продажу каменів фінансують як військову хунту, так і повстанські угруповання. Через санкції легальний продаж гігантського рубіна на західних ринках буде вкрай складним, тому експерти припускають, що його можуть нелегально переправити через Таїланд чи Китай, аби згодом легалізувати з «чистою» історією походження.

