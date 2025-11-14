Знайдено ще одну коханку Путіна: хто вона

Аліса Харчева, якій зараз 32 роки, нібито стала таємною дівчиною Володимира Путіна у віці 17 років / © скриншот з відео

Реклама

Кремлівський диктатор Володимир Путін «регулярно» зраджував своїй багаторічній партнерці з учасницею конкурсу краси, яка позувала для відвертого календаря до його дня народження.

Про це пише видання The Daily Mail, посилаючись на російські ЗМІ.

За даними видання, дівчину, яка щойно закінчила школу, таємно привозили до його офіційної резиденції або схованки раз на два тижні, коли його коханка-гімнастка Аліна Кабаєва, якій зараз 42 роки, була у від’їзді.

Реклама

Нові приголомшливі викриття від російських журналістів-розслідувачів стосуються стосунків деспота з Алісою Харчевою, якій, як стверджується, було 17 років, коли Путін вперше її спокусив.

За даними видання «Проєкт», творці календаря — з молодіжного руху «Наші» — мали на меті здобути вплив на тодішнього прем’єр-міністра Росії та використали дівчат, що позували для відвертого календаря, як приманку, щоб його заманити.

Очільнику Кремля надіслали календар із контактними даними дівчат — і Путін закохався в Алісу, яка позувала в образі «Міс Квітень».

Аліса позувала для пікантного календаря присвяченого дню народження Путіна / © скриншот з відео

Хоча його одержимість студенткою Харчевою вже була задокументована раніше, остання розповідь подає нові пікантні подробиці любовного життя Путіна та «підтверджує тривалі стосунки між главою держави та молодою жінкою».

Реклама

Наразі його партнерка та неофіційна перша леді Аліна Кабаєва — мати двох синів Путіна, Івана (10 років) та Володимира-молодшого (6 років), та олімпійська золота медалістка — перебуває в Китаї, де займається «гімнастичною дипломатією» від імені Росії.

На відеозаписах видно, як вона виступає з промовою та дає останні настанови ученицям своєї елітної спортивної академії.

«Разом із подарунковим примірником календаря до Кремля передали контактні дані студенток», — йдеться у новій розповіді.

«Телефон Аліси задзвонив досить швидко — „менш ніж за місяць“, — пригадує один зі співрозмовників.

Реклама

«Голос на іншому кінці привітав її та запропонував зустріч у заміській резиденції прем’єр-міністра», — імовірно, маючи на увазі Ново-Огарьово в Московській області.

«Той, хто телефонував, був, ймовірно, помічником Путіна, хоча один із наших співрозмовників повторює чутки, що ходили серед співробітників „Наших“, ніби це був сам [Путін], вражений фотографією красуні».

Усі, хто розмовляв із журналістами, сходяться на одному: «Між Харчевою та Путіним почалися інтимні стосунки».

Візити, які розпочалися, коли Путіну було 58 років, були приурочені до відсутності Кабаєвої.

Реклама

«Дівчина регулярно відвідувала прем’єр-міністра — ці візити, природно, збігалися з від’їздами з резиденції Аліни Кабаєвої, яка на той час вже була головною партнеркою Путіна», — заявив «Проєкт».

«Його колишня дружина, Людмила, більше не жила з прем’єр-міністром».

Згодом він і Людмила розлучилися.

Повідомляється, що візити Аліси відбувалися раз на два тижні.

Реклама

Хоча роль Аліси як коханки Путіна була прихована, її не приховували від публіки: вона з’являлася на телебаченні, розповідаючи про календар, і була швидко допущена до фіналу конкурсу «Міс Росія».

«Коли вона захотіла взяти участь у конкурсі „Міс Росія“, вона одразу потрапила до фіналу, який транслювався на НТВ, каналі, що належить державі та друзям Путіна», — стверджує «Проєкт».

«Уся країна, сама того не знаючи, спостерігала, як коханка прем’єр-міністра проходить етап за етапом — дефілюючи в купальнику та вечірній сукні, відповідаючи на запитання суддів».

Відеозаписи її участі в конкурсі знову спливли.

Реклама

Вона не перемогла — можливо, тому, що це викликало б занадто багато уваги. Але вона увійшла до першої десятки.

Боси «Наших» прагнули використати її «сексуальні візити» до Путіна, щоб просувати свій вплив — «передавати те чи інше прохання», заявив «Проєкт».

Вони хотіли перетворити її на російську версію Мадам де Помпадур, коханки та радниці короля Франції Людовика XV, стверджується у звіті.

Це була «історія про те, як група „нашистів“ намагалася наблизитися до Володимира Путіна, використовуючи неповнолітню дівчину».

Реклама

«По суті, це була спроба повторити легенду про покровителів мадам Помпадур при дворі Людовика XV».

Але «наші співрозмовники не можуть пригадати жодної ініціативи, яку Аліса донесла до ліжка Путіна, і яка була б насправді реалізована».

«Більше того, один із них вважає, що спроби експлуатувати роман, мабуть, дратували Путіна».

Хоча Путін, якому зараз 73 роки, зрештою припинив запрошувати підлітка до своєї спальні, він забезпечив роботою батька Аліси — спортсмена.

Реклама

Алісу «влаштували» до провідного вищого навчального закладу Росії МДІМО — і вона отримала розкішну московську квартиру, згідно з викриттями.

На запитання про її зв’язки з Путіним і чи допомагав він їй отримати квартиру, Аліса не стала заперечувати ці твердження, але сказала: «Мені ще ніхто не ставив таких дурних запитань».

Дівчина наполягала, що квартира була оформлена в іпотеку.

Сьогодні Аліса є співвласницею успішної мережі елітних соляріїв.

Реклама

Ці викриття з’явилися після виходу книги, в якій стверджувалося, що Путін публічно відстоює традиційні шлюби, але для себе віддає перевагу «вільним» стосункам, сплячи «з безліччю жінок».

Як зазначає видання, Путін «обрав для себе вільні стосунки». Він якось сказав: «У мене є приватне життя, в яке я не дозволяю втручатися. Його потрібно поважати».

Кремлівський диктатор засудив тих, «хто зі своїми сопливими носами та еротичними фантазіями нишпорить у чужих життях».

Нагадаємо, раніше спливли резонансні подробиці про синів Путіна і Кабаєвої, які живуть під прикриттям.