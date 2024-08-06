Знайдено уламки піратського корабля XVII століття з незвичайним вантажем: що там було (фото)

Його використали, ймовірно, для того, щоб замаскуватися.

Біля Берберського узбережжя в Марокко знайшли уламки піратського корабля XVII століття.

Про це пише LiveScience.

Дослідники були здивовані, що судно перевозило вантаж каструль та сковорідок, виготовлених у північноафриканському місті Алжир. Цей вантаж був, ймовірно, для того, щоб замаскуватися під торгове судно.

Компанія Odyssey Marine Exploration (OME), що базується у Флориді, виявила уламки корабля 2005 року під час пошуків решток 80-гарматного англійського військового корабля HMS Sussex, який затонув у цьому районі 1694 року.

"Як це часто буває під час пошуку конкретної аварії корабля, ми знайшли багато місць, які ніколи раніше не бачили", — розповів Грег Стемм, засновник OME і керівник експедиції.

Експедиція 2005 року також виявила уламки давньоримських та фінікійських кораблів у цьому районі, сказав Стемм. Новини про катастрофу корсара публікуються лише зараз після великих історичних досліджень.

Уламки піратського корабля / Фото: Seascape Artifact Exhibits Inc.

Жахливі пірати

Берберійські корсари-пірати були переважно мусульманами, які почали діяти в 15 столітті з Алжиру, яка тоді була частиною Османської імперії.

Більшість західного узбережжя Північної Африки, від сучасного Марокко до Лівії, тоді була відома як "Берберійське узбережжя" — назву, отриману від берберів, які там жили. Пірати були серйозною загрозою протягом понад 200 років, полюючи на кораблі і здійснюючи набіги за рабами вздовж середземноморського та атлантичного узбережжя Європи.

Людей, захоплених під час набігів на рабів, утримували заради викупу або продавали у північноафриканську работоргівлю, яка діяла в деяких мусульманських країнах до початку 20 століття.

Але піратська діяльність берберійських корсарів добігла кінця на початку 19 століття, коли пірати були переможені в берберійських війнах Сполученими Штатами, Швецією та нормандським королівством Сицилії на півдні Італії.

Затонулий корабель

Уламки корсара лежать на дні моря в Гібралтарській протоці на глибині близько 830 метрів. Довжина корабля складала близько 14 м і дослідження показують, що це був тартан — невелике судно з трикутними латинськими вітрилами на двох щоглах, яке також могло рухатися веслами.

Тартани використовувалися берберійськими піратами в 17 і 18 століттях, частково тому, що їх часто брали за рибальські судна, а це означало, що інші кораблі не підозрювали про піратів на борту, сказав морський археолог Шон Кінгслі.

"Я бачив тартани, описані як "піратські кораблі низького рівня", і мені це подобається", - зазначив він.

Мисливці за уламками дослідили затонулий корсар за допомогою дистанційно керованого апарату (ROV), який показав, що судно було озброєне чотирма великими гарматами, 10 поворотними гарматами та безліччю мушкетів для своєї команди приблизно з 20 піратів.

Уламки піратського корабля / Фото: Seascape Artifact Exhibits Inc.

"Уламки точно відповідають профілю берберійського корсара за місцем розташування та характером", - сказав Кінгслі. "Море навколо Гібралтарської протоки було улюбленим місцем полювання піратів, де добувалась третина всіх корсарських призів".

Стемм додав, що корабель, що затонув, також був оснащений дуже рідкісною "підзорною трубою" — раннім типом телескопа, який був революційним на той час і, ймовірно, був захоплений з європейського корабля.

Інші артефакти з уламків підтверджують припущення, що то був піратський корабель, навантажений краденим добром.

"Киньте до затонулої суміші колекцію скляних пляшок з-під спиртного, зроблених у Бельгії чи Німеччині, і чашки чайні, зроблені в Османській Туреччині, і уламки матимуть вкрай підозрілий вигляд", — сказав він. "Це був незвичайний північноафриканський прибережний торговець".

Нагадаємо, затонулий 77 років тому поїзд знайшли на дні озера. Його збираються дістати та відновити.

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