"Знайди мене, якщо зможеш": Путін загубив годинник на руках і не зміг дізнатися час

Кожен вихід російського диктатора на публіку чітко доводить, що в нього серйозні проблеми зі здоров'ям.

Так, під час чергового засідання Путін не зміг знайти годинник на руках. Він так і не дізнався, котра година.

Відео швидко розповсюдилося мережею.

Путін не зміг знайти годинник, який був на одній з рук

Шукав, та не знайшов

Спершу російський лідер переодягнув годинник з лівої руки на праву. Робив він це доволі нервово. Коли Путіну знадобилося дізнатися, котра година, він вирішив шукати відповідь на на лівій руці. Годинника він там не знайшов і, слід зауважити, щиро цьому здивувався. Втім, спробувати знайти бажане на правій руці диктатор так і не наважився.

Відзначимо, питанням про те, чи з'явиться диктатор на вересневому саміті G-20 в Індії, залишається відкритим. Річ у тім, що страх Путіна ізолював його у Росії.

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