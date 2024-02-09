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Знайдіть відмінності: Шольц опублікував фото зі своїм двійником із Сенату США

Знайдіть відмінності: Шольц опублікував фото зі своїм двійником із Сенату США

Кріс Кунс і Олаф Шольц / X (Twitter)

Вони виглядають як рідні брати.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 8 лютого прибув до Вашингтона. Мета його візиту до США — закликати Сенат допомогти Україні для захисту від російської агресії. У кулуарах він зустрів свого “двійника” — сенатора-демократа Кріса Кунса.

Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter), опублікувавши спільне фото. 

“Приємно знову побачити мого двійника — Кріса Кунса”, — написав Шольц. 

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Кунс на своїй сторінці підписав знімок німецькою: “Хто є хто?”.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушив до Вашингтона. Політик заявив, що настав час надіслати президенту Росії Володимиру Путіну “дуже чіткий сигнал”, що Захід не перестане підтримувати Київ.

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