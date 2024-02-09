Знайдіть відмінності: Шольц опублікував фото зі своїм двійником із Сенату США

Вони виглядають як рідні брати.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 8 лютого прибув до Вашингтона. Мета його візиту до США — закликати Сенат допомогти Україні для захисту від російської агресії. У кулуарах він зустрів свого “двійника” — сенатора-демократа Кріса Кунса.
Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter), опублікувавши спільне фото.
“Приємно знову побачити мого двійника — Кріса Кунса”, — написав Шольц.
Great to see my Doppelgänger again - @ChrisCoons! pic.twitter.com/cqugFkyvG4— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 9, 2024
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Кунс на своїй сторінці підписав знімок німецькою: “Хто є хто?”.
Wer ist wer? https://t.co/TNlG3c9kuO pic.twitter.com/wEkY5LZgRo— Senator Chris Coons (@ChrisCoons) February 9, 2024
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушив до Вашингтона. Політик заявив, що настав час надіслати президенту Росії Володимиру Путіну “дуже чіткий сигнал”, що Захід не перестане підтримувати Київ.
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