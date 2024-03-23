Знайшли ще тіла загиблих: у туалеті "Крокус Сіті" виявили трупи людей, які задихнулися від диму

На одному з них була вибухівка.

За попередніми даними, понад 10 тіл загиблих виявлено в одному з туалетів "Крокус Сіті", де стався теракт.

Про це інформують рос"ЗМІ".

За попередньою інформацією, після стрілянини частина відвідувачів сховалась у туалеті. Під час атаки вони дзвонили на номер 112 та просили врятувати їх, бо до приміщення вже почав проникати дим і люди були заблоковані.

Також попередньо, кількість загиблих внаслідок теракту в Крокусі збільшилася до 70 осіб, багато тіл було знайдено в туалетах, кімнатах для годування та приміщеннях, де прибиральники зберігали інвентар — там люди ховалися від стрілянини. Багато хто просто задихнувся через дим, на тілах немає поранень.

До того ж на тілі одного із загиблих лікар виявив вибуховий пристрій. Його особу поки не встановлено, не виключається, що це один із нападників.

Після стрілянини торгово-розважальний центр виглядає так: обгорілий фасад, обвалений дах та верхні поверхи будівлі. В окрузі повітря пропах димом і гаром.

Біля центру досі чергують загони силовиків, МНС та швидких. Деяких водіїв зупиняють та перевіряють документи.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що Україна "абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", і закликав Російську Федерацію зупинитися в тероризмі як методі ведення війни проти свого населення і проти України.

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