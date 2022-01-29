Знайшли тіло росіянки, яка потонула на Водохреще в ополонці на очах у власних дітей - відео

Знайшли тіло росіянки, яка потонула на Водохреще в ополонці на очах у власних дітей - відео

Тіло знайшли за кілометр від ополонки, в яку вона пірнула.

На дев'ятий день знайшли тіло росіянки, яка загинула, пірнувши в ополонку на Водохреще. Трагедія сталася на річці Оредеж, що Ленінградській області.

Про це повідомляє телеграм-канал Shot.

Зазначається, що тіло жінки знайшли за 150 метрів від Різдвяного мосту, воно попливло вниз за течією. Це приблизно за кілометр від ополонки, в яку пірнула загибла.

Нагадаємо, інцидент трапився 19 січня. Жінка попарилася в лазні та вирішила після цього пірнути в ополонку. Вона загинула на очах у своїх маленьких дітей і чоловіка. Чоловік намагався врятувати жінку, кинувся за нею, але його ледь не потягло під лід.

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