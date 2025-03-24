Знайшли в Дубаї у тяжкому стані: родина української моделі оскаржує офіційну версію поліції

Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук, яку було знайдено у Дубаї зі зламаним хребтом і кінцівками, як очікується, виживе. Зараз сім'я моделі оскаржує версію про те, що вона впала на будмайданчику.

Про це повідомляє The Daily Mail.

Поліція заявила, що модель дістала травми після падіння на будмайданчику у Дубаї, але її родина, як повідомляється, оскаржує це. Марія не може говорити після того, як її знайшли на узбіччі дороги зі зламаним хребтом і кінцівками. Українку доправили у лікарню, де їй знадобилося чотири операції.

Українка розповіла друзям, що її запросили на вечірку у готелі 9 березня, але вона зникла безвісти після того, як пропустила свій рейс із Дубая до Таїланду 11 березня. 20-річна дівчина говорила своїм друзям, що піде на вечірку з "двома чоловіками, які є представниками модельного бізнесу".

Мати Марії, Анна Ковальчук, повідомила The Daily Mail, що її дочка, як очікується, одужає. Анна, яка прилетіла з Норвегії в ОАЕ, зазначила, що Марія "отримує медичну допомогу, і все буде добре". Що стосується того, як вона отримала серйозні травми, поліція Дубая заявила, що Марія "увійшла на закритий будівельний майданчик і впала з висоти". Поліція також заявила, що посадові особи дійшли такого висновку після "всебічного розслідування".

Марія Ковальчук перенесла чотири операції і, як очікується, одужає / Фото: instagram.com/ae3marylu

Родина Марії спростувала версію поліції, заявивши, що, на їхню думку, вона не впала на будівництві. Тим часом Анна додала, що вона "не може давати коментарі через розслідування".

Раніше Анна Ковальчук розповіла, що у її доньки немає документів, телефону, і після чотирьох операцій Марія не може говорити.

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