Знайшли в Дубаї у тяжкому стані: з'явилися нові подробиці у справі української моделі Марії Ковальчук (фото)

Мати дівчини Анна Ковальчук повідомила, що її донька перенесла три складні операції, не має при собі документів і телефона й навіть не може говорити.

Українська модель Марія Ковальчук була знайдена в Дубаї із великою кількістю серйозних травм. Дівчину знайшли 19 березня. Місцева поліція повідомила, що дівчину, яка протягом10 днів не виходила на зв'язок із рідними, виявили на узбіччі дороги, після чого доправили до лікарні.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на представників консульства України у Дубаї. В установі заявили, що мама моделі зверталася до них із проханням розшукати дочку, а наразі вони взяли справу під свій контроль.

Що розповіли у консульстві

У консульстві зазначили, що знайшли Марію Ковальчук в одному із медичних закладів міста в Об'єднаних Арабських Еміратах. 20-річна модель перенесла три складні операції, проте стан її здоров'я оцінюють як стабільний. Наразі життю українки нічого не загрожує.

Востаннє перед зникненням Марію Ковальчук бачили 9 березня на вечірці у компанії двох чоловіків, які назвали себе представниками модельного агентства. Вона повідомила мамі, що залишиться у них на ніч, після чого перестала виходити на зв'язок. Рідні моделі звернулися до місцевої поліції, яка порушила кримінальну справу.

20-річна модель Марія Ковальчук / Фото: instagram.com/ae3marylu

Що каже мама дівчини

19 березня мама Ковальчук повідомила: "Є назва готелю, де її бачили. І є передостаннє місце проживання – теж готель. Є припущення, що вона ходила на вечірку. Але промоутер, який організовував ці вечірки, її не бачив. Сьогодні Машу знайшли в лікарні у важкому стані. Вона без документів, без телефону, без нічого. Три операції вона перенесла. І вона не може говорити".

Марія Ковальчук прилетіла в Дубай 15 грудня по роботі / Фото: instagram.com/ae3marylu

Що кажуть у поліції

Потім у виданні The Mirror з'явилася заява представників правоохоронних органів Дубаю, де зазначено, що українська модель могла отримати численні травми через падіння з висоти на будівельному майданчику, куди нібито сама зайшла. Однак родичі дівчини відхиляють подібну інформацію, припускаючи, що вона могла постраждати від сексуального рабства.

Що відомо про Марію Ковальчук

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, Марія Ковальчук позиціонує себе моделлю, однак у її соцмережах можна знайти фотографії еротичного характеру. Вона веде діяльність на платформі, популярній серед зірок порноіндустрії, OnlyFans.

Марія Ковальчук позиціонує себе моделлю / Фото: instagram.com/ae3marylu

У 2023 році дівчина стала відома українській аудиторії через скандал, що розгорівся навколо її найкращої подруги – росіянки Ангеліни Дорошенкової. Вона потрапила у заголовки вітчизняних медіа, адже хотіла приїхати до Львова. Дорошенкова запитала у підписників, як можна потрапити до України з російським паспортом, але замість серйозних відповідей отримала лише саркастичні коментарі. Тоді вона оприлюднила фото із Ковальчук, тож користувачі мережі звернули на дівчину увагу.

Нагадаємо, у Франції росіянин побив двох українок із Ізюма через українську музику.

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