Знайшли вейпи і покурили: 12-річний хлопчик помер, ще одна дитина - у комі

Знайшли вейпи і покурили: 12-річний хлопчик помер, ще одна дитина - у комі

Трагедія сталася два дні тому, коли 12-річний брат із сестрою 17 років пішли на ночівлю до повнолітньої подруги.

У російському Бійську 12-річний підліток помер після того, як покурив вейп, його старшу сестру з подругою госпіталізовано. Наразі за фактом порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash у середу, 12 січня.

"Діти знайшли вейпи, покурили і відчули себе погано. Вранці бабуся знайшла їх непритомними. Хлопчик помер, дівчаток відвезли до лікарні. Попередньо, вони у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Постраждалі дівчата – студентки бійського коледжу. Одна з них зараз перебуває в комі, поточнив Telegram-канал Shot.

Зазначається, що за день до того, що трапилося, одна зі госпіталізованих студенток зняла для соцмереж відео, на якому вона курила і співала пісню: "Я курю весь день, поки мені не стане погано".

Як повідомляли в МОЗ, шороку понад 8 млн людей у світі помирають через хвороби, спричинені вживанням тютюну. А в Україні куріння забирає в середньому 85 тисяч життів на рік.

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