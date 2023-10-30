Знайшли її череп: президент Ізраїлю розповів жахливі подробиці вбивства Шані Лук

В Ізраїлі офіційно повідомили про смерть 22-річної Шані Лук – ізраїльтянки німецького походження, яку бойовики ХАМАСу викрали та вивезли до Сектора Гази 7 жовтня. Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ підтвердив смерть дівчини та розповів жахливі подробиці. За його словами, терористи обезголовили Шані.

Про це пише Bild.

Так, президент Ізраїлю розповів, що тіло Шані Лук вдалося впізнати нещодавно.

"Мені дуже шкода, але я маю повідомити, що вбивство й загибель Шані Лук підтверджено. Знайдено її череп. Це означає, що ці варварські, садистські тварини просто обезголовили її, коли атакували, катували та вбивали ізраїльтян. Це велика трагедія, і я висловлюю найглибші співчуття її сім'ї", – розповів він.

За словами Іцхака Герцоґа, ще 40 трупів так і не ідентифіковані, оскільки вони зазнали найжорстокіших тортур, зокрема спалення і розчленування.

Нагадаємо, після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня у соцмережах з’явилося відео з тілом оголеної жінки, яку бойовики возили вулицями міста, знущаючись із неї. Це була громадянка Німеччини Шані Лук, яка відпочивала на фестивалі просто неба на півдні Ізраїлю, де терористи влаштували криваву різанину та стрілянину, вбивши сотні людей. Мати жінки впізнала її за дредами й татуюванням.

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