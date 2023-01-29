Знайшли за 6 днів голодним і з лихоманкою: підліток грав у хованки і опинився в іншій країні (відео)

Підліток із Бангладеш грав у піжмурки і замкнувся у вантажному контейнері, де вирішив заховатися. Втім, він випадково замкнувся усередині і заснув, а судно з контейнером попрямувало до Малайзії.

Про це пишуть ЗМІ з посиланням на міністра внутрішніх справ Малайзії.

Виявилося, що 15-річний Фахім грав у хованки у портовому районі Чіттагонга на південному сході Бангладеш. Граючи в хованки, підліток вирішив сховатися у транспортному контейнері. На жаль, він випадково замкнувся усередині і був таким втомленим, що заснув там.

У цей час металевий резервуар був занурений на комерційне судно, яке прямувало в Куала-Лумпур, Малайзія. Зрештою, за 6 днів 15-річного підлітка звільнили зі схованки. Він був за 3,6 тис. кілометрів від будинку.

"Ось як хлопчик опинився тут", - розповів міністр внутрішніх справ Малайзії Датук Сері Сайфуддін Насутіон Ісмаїл.

Тим часом у соціальних мережах розповсюдили відео, на якому хлопчик виходить із контейнера в Малайзії. На його обличчі велике здивування. Навколо зібралися портовики.

Хлопчик голодував і мав лихоманку. Його доправили до найближчої лікарні для обстеження.

Поліцейські спочатку розпочали розслідування торгівлі людьми. Однак під час розслідування було підтверджено, що жодного злочину не було скоєно і що 15-річний підліток опинився у Малайзії випадково.

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A #Bangladeshi teenager, identified as Fahim accidentally travelled over 3,000 kilometers to Port Klang, #Malaysia over six days without food and water, in a shipping container after hiding inside it while playing with friends. #Social pic.twitter.com/NRlrKVDQTL — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 28, 2023

Нагадаємо, 17-річний хлопець, навчаючись у Польщі, познайомився у комп'ютерній грі з дівчиною із Дніпропетровщини і, настільки закохався, що вирішив заради неї втекти до України.

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