Знайшов людські черепи під час прогулянки: поляк наткнувся на останки біля колишнього концтабору Аушвіц

Чоловік знайшов останки щонайменше 12 людей.

У польському місті Освенцим знайшли місце масового поховання неподалік колишнього нацистського концтабору Аушвіц. Наразі правоохоронці розслідують, кому вони належать та чи пов'язані з табором смерті.

Про це пише AP.

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Місцевий житель Войцех під час прогулянки помітив 12 людських черепів та безліч кісток на березі річки Сола, яка проходить через Освенцим. Це відкриття сталося, коли рівень води у річці був низьким.

Як пише Onet, спершу чоловік звернувся не до поліції, а до польських ютуберів із каналу History Hiking. Вони у своїх відео розповідають про знахідки часів Другої світової війни. Блогери оглянули територію і зняли відео з місця, де знайшли останки. Потім вони подзвонили до поліції.

Аушвіц був одним із найбільших нацистських концтаборів, що існував від кінця травня 1940 до січня 1945 року на півдні Польщі, біля міста Освенцім. Щонайменше 1,1 мільйона людей було вбито в концтаборі, більшість з яких були євреями.

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