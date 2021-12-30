Знайшов родину за власним малюнком по пам’яті: історія чоловіка, якого викрали 33 роки тому

Чоловік по пам’яті намалював карту рідного села і оприлюднив малюнок в Мережі з проханням допомогти знайти схожу місцевість.

37-річному китайцю Лі Цзіньвей вдалося за власним малюнком по пам’яті відшукати своє рідне село і біологічну матір після 33 років розлуки. Чоловіка ще хлопчиком викрали, вивезли за 2 тис км від рідного дому і продали іншій сім’ї.

Про цей випадок пише South China Morning Post.

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Лі Цзіньвей народився у провінції Юньнань на півдні Китаю і прожив там до 4 років. Одного дня сусід сім’ї іграшкою заманив маленкього Цзіньвей і вивіз за 2 тис км від рідного села до провінції Хенань. Дитину продали іншій сім’ї, яка його і виростила.

Чоловік розповідає, що малим він постійно згадував, як виглядають його рідні батьки і подвір’я будинку, де він ріс. Чоловік каже, що у школі, коли він читав історії про сімейні зустрічі, йому було дуже важко і боляче від цього.

Пізніше хлопець подорослішав, поринув у роботу, сам одружився і став батьком. Попри це він не міг забути рідного краю. Як згадує сам Лі Цзіньвей, розшукати сім’ю його надихнули історії про успішне возз’єднання батьків і викрадених дітей у Китаї.

"Я зрозумів, що не можу більше чекати, бо мої батьки старішали. Я боявся, що вони могли вже померти", – розповів Лі.

Відтак, чоловік по пам’яті намалював карту рідного села і оприлюднив малюнок в Мережі з проханням допомогти знайти схожу місцевість. До пошуків чоловік залучив і поліцію, а кров здав для ймовірного ДНК-тесту.

Попри те, що Лі не пам'ятає, яке ім'я він мав при народженні, своє рідне село з усіма хатами і навіть бочками для рису він зміг детально намалювати просто від руки.

Згодом виявилося, що на малюнку було зображено гірське селище Чжаотун, що поблизу провінції Юньнань. За допомогою ДНК-тесту вдалося розшукати рідну матір чоловіка. Його батька на той момент вже не стало. Зустріч викраденого Лі Цзіньвей і його матері відбудеться вже 1 січня.

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Нагадаємо, жінка з англійського міста Портсмут, графство Гемпшир, дізналася, що сестра, яку вона шукала багато років, живе по сусідству.

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