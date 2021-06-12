"Знайти шлях вперед": у Вашингтоні розповіли про очікування від зустрічі з Путіним

Байден хоче поговорити з російським колегою про кібератаки, права людини, скупчення військ на кордоні з Україною.

У Білому домі розраховують, що Джо Байден і Володимир Путін під час зустрічі у Женеві знайдуть шляхи, аби покращити відносини між США і РФ.

Таку думку висловила пресссекретар Білого дому Джен Псакі телеканалу CNN.

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"Зустріч організовується саме через відмінностей, які існують, через всі теми, через які стали ворожими відносин. Ми розраховуємо знайти шлях вперед", - заявила вона.

За словами Псакі, під час переговорів президенти зможуть просунутися, зокрема, у питаннях стратегічної стабільності, повернення до ядерної угоді з Іраном. Крім того, Джо Байден хоче поговорити з російським колегою про кібератаки, права людини, скупчення військ на кордоні з Україною.

"Президент не має наміру відмовлятися від обговорення тем, які викликають у нього занепокоєння. Він буде говорити з президентом Путіним відкрито", - наголосила речниця Білого дому.

Попри зустріч, Вашингтон не відмовлятиметься від реагування на дії Москви. Зокрема, і від санкційних обмежень: "Ми зберігаємо всі можливості відповісти на проблемні дії".

Нагадаємо, президенти Сполучених Штатів та Росії зустрінуться 16 червня у Женеві. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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