Знайти роботу в Польщі стає дедалі важче: почалися масові скорочення у двох топових галузях

Знайти роботу в цих двох галузях стає дедалі важче: нові правила ринку праці у Польщі

У Польщі працівники у двох галузях особливо важко справляються з пошуком роботи.

Про це йдеться у матеріалі видання Onet.

Хто під ударом?

Експерти зазначають, що найважча ситуація склалася у двох ключових напрямках:

Маркетинг та комунікації — через скорочення бюджетів та ШІ

Складське господарство та логістика — де раніше завжди був попит на робочі руки. Навіть люди з 7-річним досвідом роботи на складах отримують відмови.

«Що відбувається? З грудня я надіслав 550 резюме на вакансії. Відповіді жодної немає. У мене понад 7 років досвіду роботи на складі. У мене середня освіта. Вони навіть не хочуть туди брати на роботу. Поки що ніхто не телефонував… Ви відчуваєте те саме?», — пише у соцмережах один із користувачів

Чому це важливо для українців?

Польща залишається головним напрямком трудової міграції для громадян України. Зміна трендів свідчить про те, що:

Вимоги до знання мови та кваліфікації стають жорсткішими.

Конкуренція за «прості» вакансії (склади, виробництво) зростає.

Період «легкого працевлаштування» завершився, і тепер пошук роботи, якщо це не «трускавка» і «борувка» (збір ягід), може тривати багато місяців.

Криза маркетингу у Польщі

28-річна Габріела шукає роботу в маркетингу з серпня минулого року. Місяцем раніше її посаду скоротили, що, як пізніше виявилося, стало прелюдією до банкрутства компанії наприкінці 2024 року. Вона зізнається, що ніколи раніше не мала таких проблем із пошуком роботи, і має понад п’ять років досвіду роботи в цій галузі.

«На щастя, у мене був трудовий договір, тому я отримала вихідну допомогу. Потім я вирішила взяти місяць-два відпустки, а потім почати шукати роботу. Я сподівалася, що все пройде гладко. Тим часом я стежила за HR-креаторами в TikTok. Я почекала і почала шукати приблизно в жовтні, але оголошень про роботу було мало», — каже вона.

Ще одна річ, яка здивувала її під час працевлаштування, — це описи деяких посад.

«Щодо моєї конкретної посади, спеціаліста з соціальних мереж, я помітила, що вакансії часто об’єднують: модерацію, копірайтинг, маркетинг впливу, організацію PR-заходів, розсилку розсилок, створення рекламних SMS-повідомлень, підготовку графіки тощо. Це робота для всього маркетингового відділу, а не лише для однієї людини. І правда в тому, що неможливо бути хорошим у всьому. Навіть фізично ви не можете впоратися з усім», — зазначає Габріела.

Від себе можемо додати, що зі схожими проблемами стикаються і працівники в українських компаніях.

Колись робота в маркетингу була Святим Граалем; кожен хотів працювати в цій галузі. Багато людей обрали цю галузь, мріючи про чудову кар’єру. Однак, як показує приклад 28-річної Габріели, знайти роботу в наші дні непросто. Багато компаній переживають масові звільнення, скорочення штатів, а заміна людей штучним інтелектом вже починає відбуватися. За словами експертів, маркетинг — це галузь, яка найбільше постраждала від змін на ринку.

